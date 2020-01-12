Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun

Information Is Beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı... Meğer dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş...