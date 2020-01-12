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Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun

Information Is Beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı... Meğer dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 16:52
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Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun
Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun

Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

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Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun
Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: İSTENMEYEN REKLAM İÇERİKLİ MAİLLER

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Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun
Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: KOBALT

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Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun
Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun

ERİTRE DEVLETİ: ÇOCUK İŞÇİLER

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Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun
Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Tüm bildiklerinizi unutun

ETİYOPYA: ZAYIF ÇOCUKLAR