Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler

Koronayla mücadelede en önemli silahlardan biri olan maskelerin bilinçsizce atılması ne yazık ki doğanın kirletilmesine neden oluyor. Antalyalı dalgıçlar, su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yaparak, deniz tabanındaki maske ve eldivenleri topladı, plastik şişe ve çöpleri çıkardı.