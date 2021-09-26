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Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler
Son dakika haberine göre: Koronavirüs ile mücadele devam ederken diğer yandan doğadan ürküten görüntüler geliyor. Kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar yapan dalgıçlar, denizin dibindeki kirliliği görüntüledi. Deniz tabanındaki maske ve eldivenler dalgıçlar tarafından çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 26.09.2021 11:28Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 11:28