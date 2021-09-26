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Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler

Son dakika haberine göre: Koronavirüs ile mücadele devam ederken diğer yandan doğadan ürküten görüntüler geliyor. Kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar yapan dalgıçlar, denizin dibindeki kirliliği görüntüledi. Deniz tabanındaki maske ve eldivenler dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 26.09.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 11:28
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Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler

Koronayla mücadelede en önemli silahlardan biri olan maskelerin bilinçsizce atılması ne yazık ki doğanın kirletilmesine neden oluyor. Antalyalı dalgıçlar, su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yaparak, deniz tabanındaki maske ve eldivenleri topladı, plastik şişe ve çöpleri çıkardı.

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Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler

Pandemi kısıtlamaları kaldırılınca dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizledi. Kentin 'dünyaca ünlü' falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi.

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Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış sırasında boya fırçası, plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere sıkça rastladıklarını anlattı.

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Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler

Alemdar, sokağa atılan, yağmur sularının denize sürüklediği ve plajlarda rüzgar nedeniyle uçarak denize ulaşan maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi.

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Denizden korona çıktı! Deniz tabanı maske ve eldiven dolu | Korkutan görüntüler

Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını vurgulayan İsa Alamder, 10 metre derinlikten başlayıp 30 metre derinliğe kadar bin metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını ifade etti.