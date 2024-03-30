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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kaçış planında yeni detaylar

Türkiye, Timur Cihantimur'un Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezip Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazayı günlerce konuştu. Kazaya ilişkin yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Tok ve oğlu halen ABD'de bulunurken olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte anne ve oğlunun dakika dakika kaçış planı...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:18
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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kaçış planında yeni detaylar
İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan ve canavar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte dakika dakika kaçış planı... Eylem Tok, 17 yaşındaki oğlunun kaza haberini aldığında bir kafede çalışanıyla oturuyordu.
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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kaçış planında yeni detaylar
Tok'un panikle çıktığı kafenin önünde polis aracı duruyordu.
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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kaçış planında yeni detaylar
Ancak Tok, durumu polise bildirmedi.
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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kaçış planında yeni detaylar

18 DAKİKA EVDE KALDI
Tok, kaza yerine gitti, saat 23.49'da oğlu ile birlikte eve geldi. Sadece 18 dakika evde kaldı ve saat 00.07'de siteden çıktı. Önde Eylem Tok arkada ise ailenin şoförü vardı.

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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kaçış planında yeni detaylar

ACİL EVE GELMESİNİ SÖYLEDİ
Tok kaza yerine gitti ve ölü olup olmadığını sordu. Aci'nin hayatını kaybettiğini öğrendi, tam 27 dakika sonra ise eski eşi Bülent Cihantimur'u aradı ve acil eve gelmesini söyledi.