Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kaçış planında yeni detaylar

Türkiye, Timur Cihantimur'un Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezip Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazayı günlerce konuştu. Kazaya ilişkin yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Tok ve oğlu halen ABD'de bulunurken olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte anne ve oğlunun dakika dakika kaçış planı...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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