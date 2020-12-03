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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugünkü hava durumu nasıl | Meteorolojiden son dakika uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 3 Aralık Perşembe hava durumu Bugünkü hava durumu nasıl | Meteorolojiden son dakika uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 3 Aralık Perşembe hava durumu Bugünkü hava durumu nasıl | Meteorolojiden son dakika uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 3 Aralık Perşembe hava durumu.... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacak. Giriş Tarihi: 03.12.2020 06:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 06:31
MGM günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Zonguldak, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE -3°C, 10°C Parçalı bulutlu İSTANBUL 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. AFYONKARAHİSAR 1°C, 12°C Parçalı bulutlu AYDIN 7°C, 20°C Parçalı bulutlu İZMİR 8°C, 18°C Parçalı bulutlu MUĞLA 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı