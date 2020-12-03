MGM günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Zonguldak, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.