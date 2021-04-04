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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu kasabada kafalar karışık! Kısa sürede yürüyerek birkaç ülke değiştiriyorlar Bu kasabada kafalar karışık! Kısa sürede yürüyerek birkaç ülke değiştiriyorlar Belçika ile Hollanda arasındaki 10 bin nüfuslu sınır kasabası Baarle, karmaşık sınır yapısıyla yıllardır kafaları karıştırıyor. Bir yap-bozu veya karmaşık elektrik devresini andıran sınır çizgileriyle birbirinden ayrılan iki kasabada nerenin kime ait olduğu yerdeki işaretler sayesinde anlaşılıyor. Kasabanın sakinleri birkaç dakikalık yürüyüşle birkaç kez ülke değiştiriyor. Giriş Tarihi: 04.04.2021 17:14
Belçika ile Hollanda sınırında iç içe geçmiş iki kasaba olan Baarle-Nassau ile Baarle-Hertog, dünyanın en tuhaf ve en karmaşık sınır bölgelerinden birini oluşturuyor. Bu kasabada yaşayanların bazıları evlerinden iş yerlerine yürüdükleri birkaç dakika içinde yerdeki sınır çizgilerini geçerek birkaç kez ülke değiştirebiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Baarle-Nassau, Hollanda sınırları içinde kalan küçük bir kasaba. Baarle-Hertog adlı bir başka kasaba ise Belçika'ya ait ve Baarle-Nassau içinde bulunuyor. Üstelik Belçika'ya ait olan Baarle-Hertog, Hollanda'ya ait Baarle-Nassau'nun içine dağılmış durumda ve denizdeki adaları andıran birbirinden ayrı 22 parçadan oluşuyor. Hatta bu
"ceplerin" içinde Hollanda'ya ait daha küçük "adacıklar" bile yer alıyor.
İç içe bulunan Baarle-Nassau ve Baarle-Hertog kasabasının toplam nüfusu yaklaşık 10 bin civarında. Bunların 7 bin 500'ü Hollanda, 2 binden fazlası ise Belçika vatandaşı.
Duyanların çok karmaşık bulduğu, sakinlerinin bile izah etmekte zorlandığı bu bölgenin tuhaf geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Birçok kaynağa göre bölge o dönemlerde bazı aristokrat aileler arasında paylaşıldı. Baarle-Hertog, şimdi Belçika'daki bir bölgeye adını veren Brabant Dükü'ne aitken Baarle-Nassau, buralarda hüküm süren Nassau Hanedanı'nındı. İki taraf arasında yıllar içinde anlaşmazlıklarda toprak alışverişi yapılırken jeopolitik olarak dünyanın en karmaşık alanlarından biri oluştu.
Belçika, 1831 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde bu sınır bölgesinin karmaşık hali pekişti. Hollanda içinde kalan Belçika topraklarının sınırları tam olarak 1995'te çizilebildi.