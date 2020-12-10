Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

Bölgeye turistlerin gelmesinin çok zor olduğu ifade edilerek, "Sahalin Bölgesi'ne, Moskova'dan bir kişinin tatil amaçlı gelmesi oldukça zor. Uzak mesafe nedeniyle uçak bedelleri çok fazla. Bu bedelleri herkes karşılayamıyor. Adalarımız benzersiz bir doğaya sahip. Sadece Rus değil birçok ülkeden insan bu bölgeye gelir. Biz herkesin bu güzellikleri görmesini isteriz" denildi.