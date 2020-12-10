10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından Rusya da büyük ölçüde etkilendi. Rusya'nın en büyük adası olan Sahalin Adası'na turistik amaçla giden her bir turiste 20 bin ruble (Türk parası ile 2 bin 100 lira) ödenecek.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:33
  • 1
  • 9
Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek
Rusya'nın en büyük adası olan ve Kuzey Pasifik kıyılarında bulunan Sahalin Adası'na turist çekilmesi için ilginç bir kampanya yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek
Sahalin Bölgesel Hükümet Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Sahalin ve Kuril Adaları’na gelen her bir turiste 20 bin rubleyi (Türk parası ile 2 bin 100 lira) geçmeyecek şekilde otel, gezi, ulaşım gibi bedelleri kadar ödeme yapılacaktır” denildi.
  • 3
  • 9
Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

Bölgeye turistlerin gelmesinin çok zor olduğu ifade edilerek, "Sahalin Bölgesi'ne, Moskova'dan bir kişinin tatil amaçlı gelmesi oldukça zor. Uzak mesafe nedeniyle uçak bedelleri çok fazla. Bu bedelleri herkes karşılayamıyor. Adalarımız benzersiz bir doğaya sahip. Sadece Rus değil birçok ülkeden insan bu bölgeye gelir. Biz herkesin bu güzellikleri görmesini isteriz" denildi.

  • 4
  • 9
Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından Rusya da büyük ölçüde etkilendi.

  • 5
  • 9
Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

Birçok ülkeyle uçuşların durdurulmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm bölge başkanlarına iç turizmi canlandırmaları yönünde talimat verdi.