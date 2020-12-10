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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek Böylesi daha önce görülmedi! Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından Rusya da büyük ölçüde etkilendi. Rusya'nın en büyük adası olan Sahalin Adası'na turistik amaçla giden her bir turiste 20 bin ruble (Türk parası ile 2 bin 100 lira) ödenecek. Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:33