27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

BİM 27 Kasım indirimleri satışa çıktı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. BİM marketlerin yayımladığı katalogda teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra ev hanımlarını yakından ilgilendiren mutfak araç gereçleri ve tekstil ürünleri de bu katalogda yer alan ürünler arasında. Haftanın kampanyalarını sayfamızda derledik. İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:47
  • 1
  • 30
BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

BİM cuma indirimleri neler? 27 Kasım tarihli BİM kampanyaları heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan katalog ile detaylar belli olmuştu. Haftanın indirimli ürünlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

HP Pavilion Gaming Laptop

• 16-A0000NT (1Y7D5EA)
• Intel Core i5 10300H
• 8GB DDR4 RAM
• NVIDIA GeForce GTX1050 ekran kartı
• 256GB SSD
• 144Hz ekran hızı
• Bu ürünün içerisinde Windows işletim sistemi bulunmamaktadır (FREEDOS)

  • 3
  • 30
BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

HP
15,6 Odyssey Çanta

• İç ve dış kısmında sağlam dolguyla, dizüstü bilgisayarınız ve tabletiniz için özel koruma sağlar.

  • 4
  • 30
BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB

  • 5
  • 30
BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

Polosmart
Gaming Klavye

• Rainbow stil ambiyans aydınlatma
• 12 fonksiyon tuşu