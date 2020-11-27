BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu: 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

BİM 27 Kasım indirimleri satışa çıktı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. BİM marketlerin yayımladığı katalogda teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra ev hanımlarını yakından ilgilendiren mutfak araç gereçleri ve tekstil ürünleri de bu katalogda yer alan ürünler arasında. Haftanın kampanyalarını sayfamızda derledik. İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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