BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste...

12 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Bulaşık makinesi tableti, 32'li tuvalet kağıdı, 12'li kağıt havlu, bebek bezi, 60'lı ıslak tuvalet kağıdı, 50'li ıslak havlu ve birçok temizlik ürününün yanı sıra atıştırmalık ürünler de bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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