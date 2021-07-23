Başkan Erdoğan sel felaketine uğrayan Rize ve Artvin'i ziyaret edecek!

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor. Rize'deki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu. Başkan Erdoğan sel felaketi ile sarsılan Rize ve Artvin'i bugün ziyaret edecek. Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesinde kılacak olan Başkan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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