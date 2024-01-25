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Haberler Galeri Barış Manço'nun ailesine kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Barış Manço'nun ailesine kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Barış Manço, Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olarak anılan ve unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınmış bir sanatçıydı. Barış Manço'nun ölümünden sonra, eşi Lale Manço ve oğulları Doğukan ile Batıkan Manço, Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi hakkında 'The Best Of Barış Manço' adlı albümle ilgili bir dava açmıştı. Mahkeme, ailenin izni olmadan Barış Manço'ya ait şarkıların albümleştirilmesi nedeniyle şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine hükmetmişti. Konuyla ilgili Yargıtay kararı çıktı! İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:15
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Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Yargıtay’dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Merhum sanatçı Barış Manço'ya ait şarkıların izinsiz kullanılması nedeniyle Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı kişilere verilen tazminat kararı, Yargıtay tarafından hatalı bulundu.

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Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Yargıtay’dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Plaksan Plak Sanayii şirketi de Barış Manço'nun 11 Şubat 1999'da vefat etmesinin hemen ardından "Gül Pembe", "Kol Düğmeleri" ve "Dağlar Dağlar" gibi 36 eserini 3 albümde birleştirip "The Best Of Barış Manço" adıyla piyasaya sürdü.

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Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Yargıtay’dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Bunun üzerine Manço'nun yasal mirasçıları eşi Lale Manço ile iki oğlu Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey Manço ise 4 ay sonra albümün kendilerinden izin alınmadan ve hiçbir bedel ödenmeden çıkarıldığı iddiasıyla Plaksan Plak ve 4 kişi hakkında dava açtı.

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Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Yargıtay’dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Yine kasetlerde Barış Manço'nun rastgele ve kendisi tarafından onaylanmamış fotoğraflarının da izin alınmadan kullanıldığı öne sürülen dilekçede; plak şirketi ile bu eylemi organize eden diğer davalılar Muammer Akbaş, Salim Akbaş ve Muhammet Ali Akbaş ve Kurban Akbaş'ın Kültür Bakanlığı'na kayıt ve tescil ettirilmeden, bandrolsüz olarak üç kaseti bir kutuya koyup üçü bir arada piyasaya sürdükleri iddia edildi.

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Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Yargıtay’dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Dava sonrası bilirkişi raporunda her bir eser için ayrı ayrı en az 500 lira olmak üzere 18 bin lira, toplam 35 bin 700 lira (tazminatlarla birlikte) telif bedeli ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.