Barış Manço'nun ailesine kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Barış Manço, Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olarak anılan ve unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınmış bir sanatçıydı. Barış Manço'nun ölümünden sonra, eşi Lale Manço ve oğulları Doğukan ile Batıkan Manço, Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi hakkında 'The Best Of Barış Manço' adlı albümle ilgili bir dava açmıştı. Mahkeme, ailenin izni olmadan Barış Manço'ya ait şarkıların albümleştirilmesi nedeniyle şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine hükmetmişti. Konuyla ilgili Yargıtay kararı çıktı! İşte haberin detayları...