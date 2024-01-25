Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Yargıtay’dan karar geldi! Alacakları tazminat...

Yine kasetlerde Barış Manço'nun rastgele ve kendisi tarafından onaylanmamış fotoğraflarının da izin alınmadan kullanıldığı öne sürülen dilekçede; plak şirketi ile bu eylemi organize eden diğer davalılar Muammer Akbaş, Salim Akbaş ve Muhammet Ali Akbaş ve Kurban Akbaş'ın Kültür Bakanlığı'na kayıt ve tescil ettirilmeden, bandrolsüz olarak üç kaseti bir kutuya koyup üçü bir arada piyasaya sürdükleri iddia edildi.