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Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalca'da ortaya çıktı

Balkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi.

Giriş Tarihi: 15.03.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 12:36
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Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalca'da ortaya çıktı

1912'deki Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti, ayaklanan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ devletlerine karşı savaşa girdi. Düşman Çatalca'ya kadar ilerlerken, ülkenin her yerinden gelen askerler onları durdurmak için savaşmaya başladı.

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Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalca'da ortaya çıktı

Bu grup içinde bulunan ve Alanya'dan yola çıkan askerlerimiz de günlerce yollarda yürüyüp cephedeki askerlere katıldı. 86. Alay'a bağlı Alanyalılardan oluşan Alaiye (Alanya) Redif Taburu düşmanı püskürtüp Dağyenice köyü civarında mevzilerde konuşlanarak dinlenmeye başladı.

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Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalca'da ortaya çıktı

Mevzilere sızan Bulgar askerleri, Alaiye Taburu'na saldırarak bir gecede 657 askeri şehit etti. 1912 yılının 17 Kasım gecesi yaşanan bu acı olaydan sonra bu tepe 'Alaiye Şehitliği' olarak kayıtlara geçti.

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Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalca'da ortaya çıktı

ŞEHİTLİK MÜZESİ YAPIMI ÖNCESİNDE YAPILAN KAZILARDA ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Bölümü tarafından bölgeye bir "Balkan Şehitliği Müzesi" yapılması planı gereği İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma bölge kurulundan izin alınarak İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl önce çalışma başlatılmıştı.

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Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalca'da ortaya çıktı

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde çalışan Antropolog Yusuf Çurku ve Antropolog Gökhan Yıldırım tarafından yürütülen çalışma sonucu önce Alaiye Şehitlik anıtının bulunduğu bölge incelendi ancak bir şey bulunamadı. Bunun üzerine anıtın çevresinde bulunan alanda kazı başlatıldı. Çalışmalarda çok kısa süre sonra savaş kıyafetleriyle gömülmüş şehit mezarları bulunmaya başlandı.