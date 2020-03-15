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15.03.2020

Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalca'da ortaya çıktı |Video

Balkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi.
Balkan Savaşı sırasında şehit olmuşlardı! 86. Alay askerlerinin mezarı İstanbul Çatalcada ortaya çıktı BALKAN SAVAŞI SIRASINDA ŞEHİT OLMUŞLARDI! 86. ALAY ASKERLERİNİN MEZARI İSTANBUL ÇATALCA'DA ORTAYA ÇIKTI

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