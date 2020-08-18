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Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!

Salgın günlerinde önemini daha iyi anladığımız bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapmalıyız? Virüslerle mücadele kritik öneme sahip olan bağışıklık sistemimiz iflasa sürükleyen, çökmesine neden olan hatalar neler? Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan sağlıklı beslenme ve güçlü bağışıklık sistemi için tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 22:48
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Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!

Bağışıklık sistemi, vücudun virüsler ve zararlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon ve hastalıklara karşı doğal koruyucu olduğunu belirten Uz.Dyt. Yeşim Temel Özcan, "Bağışıklık sistemi yetersiz olduğunda, sağlıklı dokular ve enfekte olmuş dokular arasında ayrım yapamaz ve dolayısıyla işlevini yerine getiremez. Bunun için bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirmek gerekir" dedi.

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Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!

DENGESİZ BESLENME VE YOĞUN STRES RİSK FAKTÖRÜ

Sağlıklı olabilmek için vücudun immün sistemi; yani bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğine işaret eden Uz.Dyt Özcan, "Bağışıklık sisteminin gelişmesi için ise bebeklik döneminden itibaren yaşamın her döneminde önemli olan bazı noktalar dikkat edilmesi gerekir

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Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!

Ancak hava kirliliği, dengesiz ve kötü beslenme, yoğun stres, mevsim değişiklikleri sigara, kimyasallar, genel hijyen kurallarının yerine getirilmemesi, aşırı kilo, kalitesiz uyku gibi sebepler bağışıklık sistemini zayıflatabilmektedir" dedi.

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Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ NASIL GÜÇLENDİRİRSİNİZ ?

Uz. Dyt Özcan, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:"

1-Taze hayvansal yağlar, kemik ve et suları tüketin. Bu besinler hasarlı olan bağırsak duvarını da iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

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Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!

2-Beslenme planınızda sıklıkla soğan ve sarımsağa yer verin. Kendinize doğal bir antibiyotik yapmak isterseniz;
iki litre saf limon suyuna ezilen 40 diş sarımsağı ezerek ekleyin ve bu karışımı kavanoza koyun, karanlıkta 1 ay bekletin. Bir ay sonra her sabah ya da akşam yarım çay bardağı içebilirsiniz.

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