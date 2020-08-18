Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!

Bağışıklık sistemi, vücudun virüsler ve zararlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon ve hastalıklara karşı doğal koruyucu olduğunu belirten Uz.Dyt. Yeşim Temel Özcan, "Bağışıklık sistemi yetersiz olduğunda, sağlıklı dokular ve enfekte olmuş dokular arasında ayrım yapamaz ve dolayısıyla işlevini yerine getiremez. Bunun için bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirmek gerekir" dedi.

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