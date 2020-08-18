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Bağışıklık sisteminizi çökerten işte o korkunç hatalar!
Salgın günlerinde önemini daha iyi anladığımız bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapmalıyız? Virüslerle mücadele kritik öneme sahip olan bağışıklık sistemimiz iflasa sürükleyen, çökmesine neden olan hatalar neler? Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan sağlıklı beslenme ve güçlü bağışıklık sistemi için tavsiyelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 18.08.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 22:48
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