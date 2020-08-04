Koronavirüsü tetikleyen yiyecekler neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Yeni tip koronavirüsü tetikleyen yiyecekler neler? Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren sebze ve meyveler neler? Beslenme Uzmanı Meral Aydeniz vatandaşlara sağlıklı sofra kurmanın püf noktalarını A Haber canlı yayınında anlattı. Aydeniz, özellikle hazır şekerli meyve suları, asitli ve alkollü içeceklerden uzak durulmasının hayati önem taşıdığını, mevsim sebze ve meyvelerinin de virüsle mücadelede vücudumuza direnç sağladığının altını çizdi. İşte o açıklamalar...