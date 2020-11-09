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Ayasofya'nın saklı kalan yüzü ortaya çıktı! İskele sökülünce göründü

Ayasofya'da 7 yıldır bulunan dev iskele sökülmeye başlandı. Uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:58
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Ayasofya'nın saklı kalan yüzü ortaya çıktı! İskele sökülünce göründü

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskele sökülüyor.

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Ayasofya'nın saklı kalan yüzü ortaya çıktı! İskele sökülünce göründü

1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı.

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Ayasofya'nın saklı kalan yüzü ortaya çıktı! İskele sökülünce göründü

Ancak dev iskele, 3 yıl sonra yeniden kuruldu. Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

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Ayasofya'nın saklı kalan yüzü ortaya çıktı! İskele sökülünce göründü

İskelenin sökülmesi için, camide çalışmalar başladı. İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor.

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Ayasofya'nın saklı kalan yüzü ortaya çıktı! İskele sökülünce göründü

Camide bir yandan da ziyaret ve ibadet sürüyor. Öte yandan iskelenin bir kısmının sökülmesi ile birlikte, uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de görülmeye başlandı.