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Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, aslanın kafesinde küçük köpeği görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bölgede bulunan kişiler aslanın köpeğe saldırması beklerken olanlar karşısında adeta şoke oldular.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 16:00
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Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi

John Reinke isimli hayvan bakıcısı ve vahşi yaşam meraklası adam, sahiplendiği engelli aslanı büyüdükten sonra hayvanat bahçesine bırakmak zorunda kaldı.

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Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi

Dev aslanın kolay bir hayatı olmamıştı. Bonedigger, metabolik kemik hastalığı ile doğdu ve sakat kaldı.

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Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi

Travmatik kemik hasarları gibi metabolik kemik bozuklukları nadir rastlanan bir durum değil, ancak yine de çok ağrılı ve uzun süreli devam eden hastalıkların başında geliyor.

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Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi

Bu, Bonedigger'ın diğer aslanlara göre daha yavaş hareket etmesinin sebebiydi. Ama avını katletme içgüdüsü hâlâ yerli yerindeydi.

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Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi

Hayatını hayvan bakıcılığına adayan John Reinke, üç köpeğini de hayvanat bahçesine getiriyordu.