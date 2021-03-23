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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi Aslanın kafesindeki küçük köpek şaşırttı! Herkes korku içinde o anları izledi
Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, aslanın kafesinde küçük köpeği görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bölgede bulunan kişiler aslanın köpeğe saldırması beklerken olanlar karşısında adeta şoke oldular.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 16:00
John Reinke isimli hayvan bakıcısı ve vahşi yaşam meraklası adam, sahiplendiği engelli aslanı büyüdükten sonra hayvanat bahçesine bırakmak zorunda kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev aslanın kolay bir hayatı olmamıştı. Bonedigger, metabolik kemik hastalığı ile doğdu ve sakat kaldı.
Travmatik kemik hasarları gibi metabolik kemik bozuklukları nadir rastlanan bir durum değil, ancak yine de çok ağrılı ve uzun süreli devam eden hastalıkların başında geliyor.
Bu, Bonedigger'ın diğer aslanlara göre daha yavaş hareket etmesinin sebebiydi. Ama avını katletme içgüdüsü hâlâ yerli yerindeydi.
Hayatını hayvan bakıcılığına adayan John Reinke, üç köpeğini de hayvanat bahçesine getiriyordu.