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Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti

Akıllara durgunluk veren olay Zimbabve'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 01.03.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 17:46
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Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

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Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.

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Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti

Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı. Daha acı veren yanı ise 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.

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Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti

İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada,"Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor" diye yazdı.

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Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti

BU İLK DEĞİL

İtalya'da yaşanan bu olayın bir benzeri Endonezya'da yaşanmıştı. Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde sahile vuran ölü balinanın midesinden yaklaşık 6 kilo çöp çıkmıştı.