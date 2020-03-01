Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay Zimbabve'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.
Giriş Tarihi: 01.03.2020 17:44Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 17:46
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
188
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
2
188
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
3
188
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
4
188
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti
5
188
Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti