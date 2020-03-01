Akılalmaz olay! Timsahın karnından çıkanlar şoke etti

Akıllara durgunluk veren olay Zimbabve'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 01.03.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





