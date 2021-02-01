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Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü

Termometrelerin eksi 51 dereceyi gördüğü Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da dehşete düşüren görüntü. Sokakta dolaşan bir kişi gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Bazı hayvanlar soğuk nedeniyle dondu.

Giriş Tarihi: 01.02.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 06:41
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Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü

Soğuk havalar birçok bölgede yoğun kar yağışıyla beraber etkisini artırmaya devam ederken bu durumdan en çok yaban ve sokak hayvanları olumsuz etkileniyor.

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Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü

-51 DERECEYE DAYANAMADILAR

Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da çekildiği iddia edilen görüntülerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsal bir alanda kalan hayvanlar soğuktan dondu.

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Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü

-51 derecede donan hayvanların fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü

KÖPEĞİN BOYNUNDA DONDU

Açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı.

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Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü

En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.