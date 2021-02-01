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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü Adım atarken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntü Termometrelerin eksi 51 dereceyi gördüğü Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da dehşete düşüren görüntü. Sokakta dolaşan bir kişi gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Bazı hayvanlar soğuk nedeniyle dondu. Giriş Tarihi: 01.02.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 06:41
Soğuk havalar birçok bölgede yoğun kar yağışıyla beraber etkisini artırmaya devam ederken bu durumdan en çok yaban ve sokak hayvanları olumsuz etkileniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR -51 DERECEYE DAYANAMADILAR
Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da çekildiği iddia edilen görüntülerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsal bir alanda kalan hayvanlar soğuktan dondu.
-51 derecede donan hayvanların fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
KÖPEĞİN BOYNUNDA DONDU
Açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı.
En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.