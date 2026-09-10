Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulunan Hiranur, Kırıkkale 'den ayrılarak Ankara'ya geldiğini ve burada Tolga ile görüştüğünü söyledi. Tolga'nın kendisini istemediğini belirten genç kız, Ankara'da üç gün kaldıktan sonra bir ablasının yanına gittiğini ve onunla yaşamaya başladığını anlattı.

Tolga'nın, ailesi nedeniyle sürekli ifade vermek zorunda kaldığını ve bu nedenle kendisini istemediğini söyleyen Hiranur, ailesiyle ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

"ANNEMİN YALANLARINI DUYUNCA SİNİRLENDİM"

Genç kız, annesini görünce herhangi bir şey hissetmediğini ancak annesinin canlı yayındaki açıklamalarını ve kendisine göre söylediği yalanları görünce öfkelendiğini ifade etti.

"Öldü mü?" sorularına yanıt vermek için programa çıktığını belirten Hiranur, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti. Üzerine sıcak su döküldüğünü ve ağabeyinin kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını öne süren genç kız, Tolga ile nişanlandığı dönemden itibaren ailesinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi.