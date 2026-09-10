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9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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9 aydır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı, Müge Anlı ekibinin çalışmalarıyla bulundu. Canlı yayına çıkan genç kız, ailesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunurken evine dönmek istemediğini açıkladı.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 1

16 yaşındaki Hiranur Taşçı'dan sevindiren haber geldi. Genç kız, bugün canlı yayına çıktı.

Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulunan Hiranur, Kırıkkale'den ayrılarak Ankara'ya geldiğini ve burada Tolga ile görüştüğünü söyledi. Tolga'nın kendisini istemediğini belirten genç kız, Ankara'da üç gün kaldıktan sonra bir ablasının yanına gittiğini ve onunla yaşamaya başladığını anlattı.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 2

Tolga'nın, ailesi nedeniyle sürekli ifade vermek zorunda kaldığını ve bu nedenle kendisini istemediğini söyleyen Hiranur, ailesiyle ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

"ANNEMİN YALANLARINI DUYUNCA SİNİRLENDİM"

Genç kız, annesini görünce herhangi bir şey hissetmediğini ancak annesinin canlı yayındaki açıklamalarını ve kendisine göre söylediği yalanları görünce öfkelendiğini ifade etti.

"Öldü mü?" sorularına yanıt vermek için programa çıktığını belirten Hiranur, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti. Üzerine sıcak su döküldüğünü ve ağabeyinin kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını öne süren genç kız, Tolga ile nişanlandığı dönemden itibaren ailesinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

9 AYDIR KAYIPTI MÜGE ANLI 1 GÜNDE BULDU
9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 3

"OKULUMU BİTİRİP KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM"

Hiranur, ailesinin Tolga nedeniyle kendisini okuldan aldığını ve bu nedenle evden ayrıldığını belirterek bundan sonraki hayatıyla ilgili hedeflerini de anlattı.

Okumak, okulunu tamamlamak ve kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyleyen Hiranur, ileride bir dükkân açmak istediğini ifade etti. Genç kız, ailesinden sevgi ve şefkat görmediğini de dile getirdi.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 4

ANNE ZEHRA TAŞÇI KIZININ İDDİALARINI REDDETTİ

Kızının açıklamalarının ardından anne Zehra Taşçı yeniden canlı yayında söz aldı. Gözyaşları içinde kızının iddialarını reddeden Taşçı, "Ben nasıl çocuğumun üzerine kaynar su dökeyim?" diyerek tepki gösterdi.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 5

HİRANUR AİLESİYLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Ancak genç kız, ailesiyle görüşmeyi reddetti.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 6

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'dan 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Kızlarının bulunması için yardım isteyen aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

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9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 7

Anne Zehra Taşçı, kızının henüz 15 yaşındayken 26 yaşındaki Tolga Aktaş tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Aktaş'ın o dönemde evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten anne Taşçı, kızının Aktaş'ın 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarına bakması için alıkonulduğunu öne sürmüştü.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 8

Acılı anne, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istemişti. Canlı yayına bağlanan Tolga Aktaş'ın babası Hacı Aktaş ise oğluyla ilgili suçlamaları kabul etmemişti. Hiranur'u daha önce ailesine teslim ettiklerini söyleyen Hacı Aktaş, genç kızın daha sonra yeniden kaçtığını öne sürmüştü.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 9

Anne Zehra Taşçı ise bu açıklamalara tepki göstererek Hacı Aktaş'ın oğlundan korktuğu için gerçekleri sakladığını savunmuştu. Taşçı, Tolga Aktaş'ın annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Programda 26 yaşındaki bir yetişkin ile 15-16 yaşındaki bir çocuğun durumuna dikkat çeken Müge Anlı, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 10

İddiaların odağındaki Tolga Aktaş da canlı yayına bağlanarak hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Hiranur'un yanında olmadığını ve genç kızla en son yaklaşık 1,5 yıl önce görüştüğünü öne süren Aktaş, görüntülerle ilgili yargı sürecinden beraat ettiğini savunmuştu.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 11

Tolga Aktaş'ın ardından canlı yayına bağlanan eski eşi İrem de dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. İrem, Hiranur'un kesinlikle Tolga Aktaş'ın yanında olduğunu öne sürmüş, kendi 2 ve 4 yaşındaki çocuklarına Hiranur'un baktığını iddia etmişti.

Programda gündeme gelen bir diğer iddia ise 5 milyon lira olmuştu. Müge Anlı, Tolga Aktaş'a, "Kız ilk kaybolduğunda, 'Babası 5 milyon lira ayarlasın, kızı bulayım' dedin mi?" diye sormuştu. İsmini açıklamak istemeyen bir izleyici de canlı yayın hattına bağlanarak 5 milyon lira iddiasını doğruladığını söylemişti.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 12

Programa bağlanan bir tanık ise Tolga Aktaş ile Hiranur Taşçı'nın yakın zamana kadar aynı binaya birlikte girip çıktıklarını ve söz konusu adrese sık sık polis ekiplerinin geldiğini öne sürmüştü. Tolga Aktaş ise tanığın iddialarına karşılık görüntülü kanıt istemişti.

Programda tansiyon, Tolga Aktaş'ın "Kızın hayatta olup olmadığını nereden bileyim?" sözleriyle daha da yükselmişti.

9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti 13

Program avukatı Rahmi Özkan da hukuki açıdan önemli bir uyarıda bulunarak olayın gerçekleştiği tarihteki yaşın esas alınacağını belirtmişti. Özkan, 15 yaşındaki bir çocuğun alıkonulması ve hürriyetinin kısıtlanmasının hukuki sorumluluk doğurabileceğini ifade ederek Aktaş'a bildiği tüm bilgileri polise anlatması gerektiğini söylemişti.

Anne Zehra Taşçı, kızının bulunması için canlı yayında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Müge Anlı da Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü'ne seslenerek olayla ilgili daha hızlı ve acil müdahale edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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