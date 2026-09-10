9 aydır aranan Hiranur Taşçı Müge Anlı'da! Ailesiyle ilgili iddiaları dikkat çekti
9 aydır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı, Müge Anlı ekibinin çalışmalarıyla bulundu. Canlı yayına çıkan genç kız, ailesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunurken evine dönmek istemediğini açıkladı.
16 yaşındaki Hiranur Taşçı'dan sevindiren haber geldi. Genç kız, bugün canlı yayına çıktı.
Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulunan Hiranur, Kırıkkale'den ayrılarak Ankara'ya geldiğini ve burada Tolga ile görüştüğünü söyledi. Tolga'nın kendisini istemediğini belirten genç kız, Ankara'da üç gün kaldıktan sonra bir ablasının yanına gittiğini ve onunla yaşamaya başladığını anlattı.
Tolga'nın, ailesi nedeniyle sürekli ifade vermek zorunda kaldığını ve bu nedenle kendisini istemediğini söyleyen Hiranur, ailesiyle ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.
"ANNEMİN YALANLARINI DUYUNCA SİNİRLENDİM"
Genç kız, annesini görünce herhangi bir şey hissetmediğini ancak annesinin canlı yayındaki açıklamalarını ve kendisine göre söylediği yalanları görünce öfkelendiğini ifade etti.
"Öldü mü?" sorularına yanıt vermek için programa çıktığını belirten Hiranur, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti. Üzerine sıcak su döküldüğünü ve ağabeyinin kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını öne süren genç kız, Tolga ile nişanlandığı dönemden itibaren ailesinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi.
"OKULUMU BİTİRİP KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM"
Hiranur, ailesinin Tolga nedeniyle kendisini okuldan aldığını ve bu nedenle evden ayrıldığını belirterek bundan sonraki hayatıyla ilgili hedeflerini de anlattı.
Okumak, okulunu tamamlamak ve kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyleyen Hiranur, ileride bir dükkân açmak istediğini ifade etti. Genç kız, ailesinden sevgi ve şefkat görmediğini de dile getirdi.
ANNE ZEHRA TAŞÇI KIZININ İDDİALARINI REDDETTİ
Kızının açıklamalarının ardından anne Zehra Taşçı yeniden canlı yayında söz aldı. Gözyaşları içinde kızının iddialarını reddeden Taşçı, "Ben nasıl çocuğumun üzerine kaynar su dökeyim?" diyerek tepki gösterdi.
HİRANUR AİLESİYLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ
Ancak genç kız, ailesiyle görüşmeyi reddetti.