9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar
Kırıkkale'de 9 aydır kayıp olan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'nın bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Anne Zehra Taşçı'nın kızının alıkonulduğu yönündeki iddiaları canlı yayında gündeme damga vururken, ortaya atılan çarpıcı suçlamalar stüdyoda tansiyonu yükseltti.
Kırıkkale'de yaşayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'dan 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kızlarının bulunması için yardım isteyen aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
9 AYDIR KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYOR
Anne Zehra Taşçı, kızının henüz 15 yaşındayken Tolga Aktaş tarafından kaçırıldığını iddia etti. Aktaş'ın o dönemde 26 yaşında, evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten anne Taşçı, kızının Aktaş'ın 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarına bakması için alıkonulduğunu öne sürdü.
Acılı anne, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.
TOLGA AKTAŞ'IN BABASI İDDİALARI REDDETTİ
Canlı yayına bağlanan Tolga Aktaş'ın babası Hacı Aktaş, oğluyla ilgili suçlamaları kabul etmedi. Hiranur'u daha önce ailesine teslim ettiklerini söyleyen Hacı Aktaş, genç kızın daha sonra yeniden kaçtığını öne sürdü.
Hacı Aktaş ayrıca oğlu Tolga Aktaş'ın ve Hiranur'un nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.
Anne Zehra Taşçı ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Hacı Aktaş'ın oğlundan korktuğu için gerçekleri sakladığını savunan Taşçı, Tolga Aktaş'ın annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
Taşçı, "Oğlundan korktuğu için her şeyi saklıyor. Oğlunun annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini itiraf etti. Çocuğumu oradan oraya kaçırıyorlar." ifadelerini kullandı.
MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ
Programda 26 yaşındaki bir yetişkin ile 15-16 yaşındaki bir çocuğun durumuna dikkat çeken Müge Anlı, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.
İddiaların odağındaki Tolga Aktaş da canlı yayına bağlanarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Hiranur'un yanında olmadığını ve genç kızla en son yaklaşık 1,5 yıl önce görüştüğünü öne süren Aktaş, görüntülerle ilgili yargı sürecinden beraat ettiğini savundu.
Aktaş, işinin başında olduğunu belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.