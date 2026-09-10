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9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırıkkale'de 9 aydır kayıp olan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'nın bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Anne Zehra Taşçı'nın kızının alıkonulduğu yönündeki iddiaları canlı yayında gündeme damga vururken, ortaya atılan çarpıcı suçlamalar stüdyoda tansiyonu yükseltti.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 1

Kırıkkale'de yaşayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'dan 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kızlarının bulunması için yardım isteyen aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 2

9 AYDIR KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYOR

Anne Zehra Taşçı, kızının henüz 15 yaşındayken Tolga Aktaş tarafından kaçırıldığını iddia etti. Aktaş'ın o dönemde 26 yaşında, evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten anne Taşçı, kızının Aktaş'ın 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarına bakması için alıkonulduğunu öne sürdü.

Acılı anne, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 3

TOLGA AKTAŞ'IN BABASI İDDİALARI REDDETTİ

Canlı yayına bağlanan Tolga Aktaş'ın babası Hacı Aktaş, oğluyla ilgili suçlamaları kabul etmedi. Hiranur'u daha önce ailesine teslim ettiklerini söyleyen Hacı Aktaş, genç kızın daha sonra yeniden kaçtığını öne sürdü.

Hacı Aktaş ayrıca oğlu Tolga Aktaş'ın ve Hiranur'un nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 4

Anne Zehra Taşçı ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Hacı Aktaş'ın oğlundan korktuğu için gerçekleri sakladığını savunan Taşçı, Tolga Aktaş'ın annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Taşçı, "Oğlundan korktuğu için her şeyi saklıyor. Oğlunun annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini itiraf etti. Çocuğumu oradan oraya kaçırıyorlar." ifadelerini kullandı.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 5

MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Programda 26 yaşındaki bir yetişkin ile 15-16 yaşındaki bir çocuğun durumuna dikkat çeken Müge Anlı, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İddiaların odağındaki Tolga Aktaş da canlı yayına bağlanarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Hiranur'un yanında olmadığını ve genç kızla en son yaklaşık 1,5 yıl önce görüştüğünü öne süren Aktaş, görüntülerle ilgili yargı sürecinden beraat ettiğini savundu.

Aktaş, işinin başında olduğunu belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 6

ESKİ EŞİNDEN HİRANUR İDDİASI

Tolga Aktaş'ın ardından canlı yayına bağlanan boşandığı eski eşi İrem ise dikkat çeken iddialarda bulundu.

İrem, Hiranur'un kesinlikle Tolga Aktaş'ın yanında olduğunu öne sürdü. Kendi 2 ve 4 yaşındaki çocuklarına Hiranur'un baktığını iddia eden İrem, görüntülü konuşmalar sırasında çocukların yemeğini önüne koyan kişinin de Hiranur olduğunu söyledi.

Tolga Aktaş ise eski eşinin açıklamalarını da reddetti.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 7

"5 MİLYON LİRA AYARLASIN" İDDİASI

Programda gündeme gelen bir başka iddia ise 5 milyon lira oldu.

Müge Anlı, Tolga Aktaş'a, "Kız ilk kaybolduğunda, 'Babası 5 milyon lira ayarlasın, kızı bulayım' dedin mi?" diye sordu.

İsmini açıklamak istemeyen bir izleyici de canlı yayın hattına bağlanarak 5 milyon lira iddiasını doğruladığını söyledi. Hiranur'un ailesi ise Tolga Aktaş tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 8

TANIK CANLI YAYINA BAĞLANDI

Program hattına bağlanan ve daha önce aynı binada yaşadığını belirten bir tanık da dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Tanık, Tolga Aktaş ile Hiranur Taşçı'nın yakın zamana kadar aynı binaya birlikte girip çıktıklarını ve söz konusu adrese sık sık polis ekiplerinin geldiğini öne sürdü.

Tolga Aktaş ise tanığın iddialarına karşılık görüntülü kanıt istedi. Programda tansiyon, Tolga Aktaş'ın "Kızın hayatta olup olmadığını nereden bileyim?" sözleriyle daha da yükseldi.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 9

ANNE ZEHRA TAŞÇI'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Bu sözlerin ardından program avukatı Rahmi Özkan, hukuki açıdan önemli bir uyarıda bulundu. Özkan, olayın gerçekleştiği tarihteki yaşın esas alınacağını belirterek 15 yaşındaki bir çocuğun alıkonulması ve hürriyetinin kısıtlanmasının hukuki sorumluluk doğurabileceğini ifade etti.

Özkan, Aktaş'a bildiği tüm bilgileri polise anlatması gerektiğini söyledi.

9 aydır kayıp Hiranur Taşçı için Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar 10

Kızının bulunmasını isteyen anne Zehra Taşçı, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı da Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü'ne seslenerek olayla ilgili daha hızlı ve acil müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

9 aydır kendisinden haber alınamayan Hiranur Taşçı'nın bulunması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Programda dile getirilen suçlamalar ve iddiaların ise ilgili makamlarca araştırılması bekleniyor.

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