Kırıkkale'de yaşayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'dan 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kızlarının bulunması için yardım isteyen aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Anne Zehra Taşçı, kızının henüz 15 yaşındayken Tolga Aktaş tarafından kaçırıldığını iddia etti. Aktaş'ın o dönemde 26 yaşında, evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten anne Taşçı, kızının Aktaş'ın 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarına bakması için alıkonulduğunu öne sürdü.

Hacı Aktaş ayrıca oğlu Tolga Aktaş'ın ve Hiranur'un nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Canlı yayına bağlanan Tolga Aktaş'ın babası Hacı Aktaş, oğluyla ilgili suçlamaları kabul etmedi. Hiranur'u daha önce ailesine teslim ettiklerini söyleyen Hacı Aktaş, genç kızın daha sonra yeniden kaçtığını öne sürdü.

Anne Zehra Taşçı ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Hacı Aktaş'ın oğlundan korktuğu için gerçekleri sakladığını savunan Taşçı, Tolga Aktaş'ın annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Taşçı, "Oğlundan korktuğu için her şeyi saklıyor. Oğlunun annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini itiraf etti. Çocuğumu oradan oraya kaçırıyorlar." ifadelerini kullandı.