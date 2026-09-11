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Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan hasarlı bir binanın duvarından çıkanlar ev sahibini şoke etti. Yıllardır oturdukları salonun duvarından yaklaşık 25 kilogram doğal petek bal çıkaran ev sahibi, "Meğer oturma odamızın arkasında bir hazine varmış" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 1

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Murat Buğday'ın yaşadığı binada hasar oluştu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada çalışma başlatıldı.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 2

Yıkım sırasında binanın duvarının içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı fark edildi. Durumu gören Buğday, aynı mahallede oturan emekli ziraat mühendisi ve arıcılık eğitmeni olan arkadaşı Musa Kocaman'dan yardım istedi. Duvarın kırılmasıyla ortaya çıkan peteklerde yaklaşık 20 kilogram bal bulundu.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 3

BULDUKLARI BALI ÇEVREDEKİ KİŞİLERE DAĞITTILAR

Duvarın içinde yuva yapan arıları tütsü yakarak uzaklaştıran Murat Buğday ve Musa Kocaman, buldukları balı çevredeki kişilere dağıttı. Uzaklaştırılan arılar, güvenli bir alanda yetiştirilen kovanlara alındı.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 4

'YAKLAŞIK 20 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE BAL ÇIKARDIK'

Emekli ziraat Mühendisi ve arıcılık eğitmeni Musa Kocaman, "Bina kentsel dönüşüme girince, burada bir arı kovanı olduğu söylendi. Arılar mağdur olmasın diye onları almaya karar verdik.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 5

Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma sırasında yaklaşık 20 kilogramın üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız bal almak değil, koloni kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldı buradaki komşularına dağıttı" dedi.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 6

'OTURMA ODAMIZIN ARKASINDA HAZİNE VARMIŞ'

Yaşadığı evin duvarında arı kovanı bulunan Murat Buğday, "Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Deprem zamanı iki binanın ayrılmasının ardından oluşan boşluğa arılar girdi. 3 kat boyunca işlemeye başladı. Tahmin ediyorduk ama binamızda kentsel dönüşüme girince eğitmen Musa hocamızı çağırdım. Onunla beraber duvarı kırdık ortalama 20-25 kilogram civarında bir bal çıkardık.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 7

Bu Avcılar'ın balı. Biz arılara güzel bir yuva ayarladık. Şimdi kovaların içine dolduruyoruz hocamızla beraber onları daha güzel bir yere üretim yapabilsinler diye götüreceğiz.

Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı 8

Burası bizim oturma odamızdı. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık akvaryum gibi onu izlerdik. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Balın tadı harika, bildiğiniz doğal bal. Çünkü tamamen kendiliğinden doğal olarak oluştu" ifadelerini kullandı.

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