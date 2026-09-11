'OTURMA ODAMIZIN ARKASINDA HAZİNE VARMIŞ' Yaşadığı evin duvarında arı kovanı bulunan Murat Buğday, "Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Deprem zamanı iki binanın ayrılmasının ardından oluşan boşluğa arılar girdi. 3 kat boyunca işlemeye başladı. Tahmin ediyorduk ama binamızda kentsel dönüşüme girince eğitmen Musa hocamızı çağırdım. Onunla beraber duvarı kırdık ortalama 20-25 kilogram civarında bir bal çıkardık.

Bu Avcılar'ın balı. Biz arılara güzel bir yuva ayarladık. Şimdi kovaların içine dolduruyoruz hocamızla beraber onları daha güzel bir yere üretim yapabilsinler diye götüreceğiz.