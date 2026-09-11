Avcılar'da yıkım sırasında duvar boşluğundan arı kovanı çıktı! Peteklerden çıkan bal komşulara dağıtıldı
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan hasarlı bir binanın duvarından çıkanlar ev sahibini şoke etti. Yıllardır oturdukları salonun duvarından yaklaşık 25 kilogram doğal petek bal çıkaran ev sahibi, "Meğer oturma odamızın arkasında bir hazine varmış" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Murat Buğday'ın yaşadığı binada hasar oluştu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında binanın duvarının içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı fark edildi. Durumu gören Buğday, aynı mahallede oturan emekli ziraat mühendisi ve arıcılık eğitmeni olan arkadaşı Musa Kocaman'dan yardım istedi. Duvarın kırılmasıyla ortaya çıkan peteklerde yaklaşık 20 kilogram bal bulundu.
BULDUKLARI BALI ÇEVREDEKİ KİŞİLERE DAĞITTILAR
Duvarın içinde yuva yapan arıları tütsü yakarak uzaklaştıran Murat Buğday ve Musa Kocaman, buldukları balı çevredeki kişilere dağıttı. Uzaklaştırılan arılar, güvenli bir alanda yetiştirilen kovanlara alındı.
'YAKLAŞIK 20 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE BAL ÇIKARDIK'
Emekli ziraat Mühendisi ve arıcılık eğitmeni Musa Kocaman, "Bina kentsel dönüşüme girince, burada bir arı kovanı olduğu söylendi. Arılar mağdur olmasın diye onları almaya karar verdik.
Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma sırasında yaklaşık 20 kilogramın üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız bal almak değil, koloni kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldı buradaki komşularına dağıttı" dedi.