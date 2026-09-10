Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı
Güllü'nün ölümüyle ilgili davada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan Sultan Nur Ulu, neden uzun süre sustuğunu anlatırken dikkat çeken iddialarda bulundu. Ulu'nun ses kaydındaki ifadeleri soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.
Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk aşamada kaza olarak değerlendirilen şüpheli ölüm, soruşturmanın derinleşmesiyle farklı bir boyut kazandı.
O GECE YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanırken, olay gecesinde yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan Sultan Nur Ulu da soruşturmanın önemli isimlerinden biri oldu.
İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken, dava kapsamında yeni bir telefon konuşması daha ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu, ses kaydında uzun süre neden sustuğuna ilişkin eleştirilere yanıt verirken, olay gecesine dair dikkat çeken iddialarda bulundu.
"MECBUR KALDIĞIM İÇİN SUSTUM"
ATV'nin özel haberine göre Sultan Nur Ulu, ortaya çıkan ses kaydında uzun süre sessiz kalmasının nedenini anlattı. Ulu, "Bakma, o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum." ifadelerini kullandı.
Ulu, Tuğyan'ın olay sonrasında sergilediğini öne sürdüğü davranışlar nedeniyle uzun süre konuşmadığını belirtti.
SULTAN NUR ULU, GÜLLÜ'NÜN DÜŞÜŞÜNÜ CANLANDIRMIŞTI
Güllü'nün ölümünden yaklaşık iki ay sonra Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanmıştı.
Ulu, bu süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve olay anını emniyette canlandırmıştı. Ulu'nun anlatımları soruşturmanın dikkat çeken detayları arasında yer almıştı.