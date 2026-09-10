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Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güllü'nün ölümüyle ilgili davada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan Sultan Nur Ulu, neden uzun süre sustuğunu anlatırken dikkat çeken iddialarda bulundu. Ulu'nun ses kaydındaki ifadeleri soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 1

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk aşamada kaza olarak değerlendirilen şüpheli ölüm, soruşturmanın derinleşmesiyle farklı bir boyut kazandı.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 2

O GECE YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanırken, olay gecesinde yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan Sultan Nur Ulu da soruşturmanın önemli isimlerinden biri oldu.

Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı GÜLLÜ SORUŞTURMASINDA YENİ SES KAYDI
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 3

İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken, dava kapsamında yeni bir telefon konuşması daha ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu, ses kaydında uzun süre neden sustuğuna ilişkin eleştirilere yanıt verirken, olay gecesine dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

GÜLLÜ DOSYASINDA YENİ PERDE: SULTAN NUR ULU NEDEN SUSTUĞUNU ANLATTI
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 4

"MECBUR KALDIĞIM İÇİN SUSTUM"

ATV'nin özel haberine göre Sultan Nur Ulu, ortaya çıkan ses kaydında uzun süre sessiz kalmasının nedenini anlattı. Ulu, "Bakma, o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum." ifadelerini kullandı.

Ulu, Tuğyan'ın olay sonrasında sergilediğini öne sürdüğü davranışlar nedeniyle uzun süre konuşmadığını belirtti.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 5

SULTAN NUR ULU, GÜLLÜ'NÜN DÜŞÜŞÜNÜ CANLANDIRMIŞTI

Güllü'nün ölümünden yaklaşık iki ay sonra Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanmıştı.

Ulu, bu süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve olay anını emniyette canlandırmıştı. Ulu'nun anlatımları soruşturmanın dikkat çeken detayları arasında yer almıştı.

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Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 6

"KENDİNİ PARÇALIYORDU"

Sultan Nur Ulu, neden uzun süre sessiz kaldığını anlatırken Tuğyan'ın olay sonrasında yaşadığını öne sürdüğü sürece de değindi.

Ulu, ses kaydında şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir parçalıyordu ki kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki 'Sultan, sana kim inanır?' Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim, 'Oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım' dedim."

Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 7

"ŞARKIYI AÇINCA GÜL ANNE GELDİ"

Ulu'nun anlatımında, Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı da yer aldı.

İddiaya göre Tuğyan, o gece "Maltaka" şarkısının açılmasını istedi. Sultan Nur Ulu, yaşananları şöyle anlattı:

"Dedi ki 'Maltaka'yı aç.' Şarkı açılınca Gül anne geldi. Maltaka'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum. Sordum, dedim ki 'Tuğyan, neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu."

Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 8

"OSCAR'LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU"

Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın olay sonrasında sergilediğini öne sürdüğü tavırla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Ulu, "Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu." dedi.

Ulu'nun bu sözleri, Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki yeni ses kaydının en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 9

SEYHAN SOYLU DA TUTUKLANDI

Öte yandan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ortaya çıkan ses kayıtlarında adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu da tutuklandı.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı, Sultan Nur Ulu neden sustuğunu anlattı 10

Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialar ise yargılama sürecinde ele alınacak. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması bekleniyor.

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