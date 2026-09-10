"Öyle bir parçalıyordu ki kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki 'Sultan, sana kim inanır?' Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim, 'Oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım' dedim."

Sultan Nur Ulu, neden uzun süre sessiz kaldığını anlatırken Tuğyan'ın olay sonrasında yaşadığını öne sürdüğü sürece de değindi.

"Dedi ki 'Maltaka'yı aç.' Şarkı açılınca Gül anne geldi. Maltaka'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum. Sordum, dedim ki 'Tuğyan, neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu."

İddiaya göre Tuğyan, o gece "Maltaka" şarkısının açılmasını istedi. Sultan Nur Ulu, yaşananları şöyle anlattı:

Ulu'nun anlatımında, Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı da yer aldı.

"OSCAR'LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU"

Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın olay sonrasında sergilediğini öne sürdüğü tavırla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Ulu, "Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu." dedi.

Ulu'nun bu sözleri, Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki yeni ses kaydının en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.