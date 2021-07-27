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Haberler Galeri 27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...

27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...

BİM'de bu salı sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. Şarjlı diş fırçası, diş fırçası yedek başlığı, deodorant+duş jeli seti, led mum çeşitleri, tarak, kırlent, kadın iç giyim ürünleri, makyaj, bakım ve takı ürünleri bu katalogda listelendi. 27 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunu merak edenler için güncel listeyi sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 09:53
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27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...

27 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Haftanın kampanyaları merak edilirken, yayımlanan katalog ile tüm sorular yanıt buldu. Bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak eden BİM müşterileri, internet üzerinden güncel kataloğu araştırıyor. İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...

Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası

• +1 Yedek başlık

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Çocuk

• +1 Yedek başlık

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27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...

Diş Fırçası Yedek Başlığı
• Floss Action
• 3'lü

Deodorant + Duş Jeli Seti
• Emotion 150 ml + Duru 250 ml

Led Mum Çeşitleri
• Tekli
• İkili

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27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...

6'lı Lityum Pil

Tarak

Kırlent

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27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...

Soft Kumaşlı Şortlu Takım

Tül Sütyen

Bralet

3'lü Slip
• Farklı renk seçenekelri