27 Temmuz 2021, Salı
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27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...
BİM'de bu salı sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. Şarjlı diş fırçası, diş fırçası yedek başlığı, deodorant+duş jeli seti, led mum çeşitleri, tarak, kırlent, kadın iç giyim ürünleri, makyaj, bakım ve takı ürünleri bu katalogda listelendi. 27 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunu merak edenler için güncel listeyi sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 09:53
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