WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren dialoglar meydana gelmekte. WhatsApp'ta oluşan ve internete düşen komik mesajlar sizler için derlendi.