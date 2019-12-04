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WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren dialoglar meydana gelmekte. WhatsApp'ta oluşan ve internete düşen komik mesajlar sizler için derlendi.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 10:51
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WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

WhatsApp'ta oluşan komik dialoglar sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın komik mesajları okuyanları kahkahaya boğmaya devam ediyor. WhatsApp her gün yeni bir komik diyaloğa sahne oluyor.

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WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor.

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WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

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WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu
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WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu