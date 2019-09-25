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Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar izledi...

YouTube videoları son zamanlarda milyonlarca internet kullanıcısının vazgeçilmezi haline geldi. Her gün milyonlarca insan kişisel zevklerine göre seçtiği YouTube videoları ile kimi zaman eğleniyor kimi zaman öğreniyor. Son zamanlarda YouTube'ta en çok ilgi gören video türlerinden birisi de YouTuber'ların pratik ipuçlarını izleyicilerle paylaştığı videolar oldu. İşte YouTube videosu milyonlar izlenen fenomenlerin elinden pratik ipuçları...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 11:56
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Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar izledi...

İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...

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Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar izledi...

Önce makası elimize alıyoruz...

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Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar izledi...

Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.

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Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar izledi...

Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.

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Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar izledi...

İşte böyle...