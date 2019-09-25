Pet şişeyi atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar izledi...

YouTube videoları son zamanlarda milyonlarca internet kullanıcısının vazgeçilmezi haline geldi. Her gün milyonlarca insan kişisel zevklerine göre seçtiği YouTube videoları ile kimi zaman eğleniyor kimi zaman öğreniyor. Son zamanlarda YouTube'ta en çok ilgi gören video türlerinden birisi de YouTuber'ların pratik ipuçlarını izleyicilerle paylaştığı videolar oldu. İşte YouTube videosu milyonlar izlenen fenomenlerin elinden pratik ipuçları...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





