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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecanla bekleniyor! PUBG New State için dikkat çeken tarih! 2021'de ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi... Heyecanla bekleniyor! PUBG New State için dikkat çeken tarih! 2021'de ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi... Son zamanlarda online oyunlara ilgi daha önce görülmemiş şekilde arttı. Bu süreçte en çok tercih edilen oyunlar arasında PUBG yer aldı. PUBG severler için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber duyurulmuştu. Oyunun yeni versiyonu PUBG New State için ön kayıt süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler oyunun çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021 PUBG New State için dikkat çeken tarih! 2021'de ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:27
PUBG New State ne zaman çıkacak? 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG'den yeni oyun açıklaması geldi. 2051 yılını anlatacak olan New State oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. "Hayatta Kalan" unvanına sahip olabilmek için ön kayıt yaptıran oyunseverler, oyunun çıkış tarihine kilitlendi. Peki, 2021 PUBG New State için dikkat çeken tarih! 2021'de ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR PUBG NEW STATE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
'Battle royal' oyunlar arasında en çok oynanan oyunlardan birisi olan PUBG'nin yeni oyunu görücüye çıktı. Yeni oyun, Krafton ve PlayerUnknown's Battlegrounds yapımcıları tarafından hazırlandı. Milyonlarca oyunseverin ön kayıt yaptırdığı PUBG: New State'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oyunun hangi tarihte çıkacağı kesin olarak bilinmese de, nisan ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor.
BÜYÜK HEYECAN YARATTI
PUBG: New State oyunseverlerde büyük heyecan yarattı. Oyunda hangi özelliklerin olacağı ise merak konusu oldu. PUBG New State resmi internet sitesinden ve Apple Store, Google Play Store'dan oyunla ilgili bilgiler paylaşıldı.
İşte o açıklama:
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla. 100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.
Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır. Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler "Hayatta Kalan" unvanına sahip olacaktır.
Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler
Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.
Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.
Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.