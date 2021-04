Heyecanla bekleniyor! PUBG New State için dikkat çeken tarih! 2021'de ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi...

PUBG New State ne zaman çıkacak? 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG'den yeni oyun açıklaması geldi. 2051 yılını anlatacak olan New State oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. "Hayatta Kalan" unvanına sahip olabilmek için ön kayıt yaptıran oyunseverler, oyunun çıkış tarihine kilitlendi. Peki, 2021 PUBG New State için dikkat çeken tarih! 2021'de ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...