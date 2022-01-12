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Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti

Geçmiş dönemlerde çekilen bazı fotoğraflara dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı. Çocuğunun fotoğrafını çeken bir kişi arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:42
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Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor. Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

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Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti
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Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

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Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti