27 Ağustos 2022, Cumartesi
Mavi Vatan derindeki kahramanları! Milli denizaltılar için tarih verildi
Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında harekat yapabilme, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliklerine sahip olacak Reis sınıfı 6 denizaltı ile 2025'te yapımına başlanıp 2030'lu yılların başında hizmete alınması planlanan milli denizaltı, Türk donanmasının gücüne güç katacak.
Giriş Tarihi: 27.08.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 14:39
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