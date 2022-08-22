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Haberler Galeri Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bağımsız olarak değerlendiren ve teknik olarak inceleyip belirli kriterlere göre puanlayan bağımsız bir oluşum olan DXOMARK yeni listeyi açıkladı. DXOMARK, her ay olduğu gibi bu ay da en iyi akıllı telefonları yayınlandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 14:11
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Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

DXOMARK akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bağımsız olarak değerlendiren ve teknik olarak inceleyip belirli kriterlere göre puanlayan bağımsız bir oluşum. İşte en iyi kameraya sahip telefonlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

DXOMARK'ın verilerine göre fotoğraf kalitesinde ilk sırada HONOR Magic 4 Ultimate bulunuyor. Telefon ilk olarak Mart 2022'de duyuruldu. Ülkemizde henüz satışı olmayan telefonda 5 kamera bulunuyor. 5. kamera ise güçlü bokeh efekti (arka tarafın bulanık olması) yaratmak için LIDAR (ışık algılama ve mesafe aralığı) kullanıyor.

Kameraların çözünürlükleri ve diyafram açıklıkları ise sırasıyla şöyle:

1. Kamera 50 MP F/1.6
2. Kamera: 64 MP F/2.2
3. Kamera: 64 MP F/3.5
4. Kamera: 50 MP F/2.0

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Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

Huawei P50 Pro, Temmuz 2021'de piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ piyasada en iyi kameraya sahip ikinci telefon konumunda. Ülkemizde de satışı olan telefon şu sıralar 22 bin liradan alıcı buluyor. Telefonda 4 kamera bulunuyor. 4. kamera ise monochrome sensör. Yani RGB renk filtresi 4. kamerada bulunmuyor. Bu nedenle ana kameraya göre daha fazla ışık alabiliyor. Çekim yaptığınızda yazılım, iki kameranın görüntüsünü birleştiriyor. Ana kameranın çözünürlüğü yüksek olduğu için elde edilen fotoğraf çok daha detaylı ve normal kameraya göre çok daha az karıncalanmayla oluşuyor.

Telefonun kamera çözünürlükleri ve diyafram açıklıkları ise şu şekilde:

1. Kamera 50 MP F/1.8
2. Kamera: 13 MP F/2.2
3. Kamera: 40 MP F/1.6

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Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

Huawei Mate 40 Pro+ ilk olarak Ekim 2020'de piyasaya sürüldü.

Telefon bir dönem ülkemizde de satıldı. Ancak yaşı itibariyle büyük teknoloji marketlerinde artık bulunmuyor. Buna rağmen telefon, dünyanın en iyi kamerasına sahip üçüncü telefon olmayı başardı.

5 kamera bulunuyor. 5. kamera ise güçlü bokeh efekti (arka tarafın bulanık olması) yaratmak için LIDAR (ışık algılama ve mesafe aralığı) kullanıyor.

Kameraların çözünürlükleri ve diyafram açıklıkları ise sırasıyla şöyle:

1. Kamera 50 MP F/1.9
2. Kamera: 20 MP F/2.4
3. Kamera: 12 MP F/2.4
4. Kamera: 8 MP F/4.4

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Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

Apple iPhone 13 Pro geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü. Ülkemizde bazı modellerin fiyatı 42 bin liraya kadar çıkabiliyor. Telefonda üç kamera bulunuyor.

Kameraların çözünürlükleri ve diyafram açıklıkları ise sırasıyla şöyle:

1. Kamera 12 MP F/1.5
2. Kamera: 12 MP F/2.8
3. Kamera: 12 MP F/1.8