Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate

DXOMARK'ın verilerine göre fotoğraf kalitesinde ilk sırada HONOR Magic 4 Ultimate bulunuyor. Telefon ilk olarak Mart 2022'de duyuruldu. Ülkemizde henüz satışı olmayan telefonda 5 kamera bulunuyor. 5. kamera ise güçlü bokeh efekti (arka tarafın bulanık olması) yaratmak için LIDAR (ışık algılama ve mesafe aralığı) kullanıyor.

Kameraların çözünürlükleri ve diyafram açıklıkları ise sırasıyla şöyle:

1. Kamera 50 MP F/1.6

2. Kamera: 64 MP F/2.2

3. Kamera: 64 MP F/3.5

4. Kamera: 50 MP F/2.0