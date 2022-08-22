22 Ağustos 2022, Pazartesi
Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı! iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro, HONOR Magic 4 Ultimate
Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bağımsız olarak değerlendiren ve teknik olarak inceleyip belirli kriterlere göre puanlayan bağımsız bir oluşum olan DXOMARK yeni listeyi açıkladı. DXOMARK, her ay olduğu gibi bu ay da en iyi akıllı telefonları yayınlandı.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 14:11
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