09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Rice Üniversitesi'nde çalışan mühendisler, lityum iyon pillerini daha verimli hale getirmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Son raporlara göre, bu araştırmacılar, lityum kaybını azaltmaya yardımcı olan ve pil ömrünü artıran gelişmiş bir "prelithiation" tekniği geliştirdi. Bu yeni yöntem sayesinde, telefonlar, tabletler ve diğer lityum iyon pili kullanılan cihazların pil ömrü uzayabilir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 21:17 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 21:17
  • 1
  • 9
Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Rice Üniversitesi'nde çalışan mühendisler, lityum iyon pillerini daha verimli hale getirmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Son raporlara göre, bu araştırmacılar, lityum kaybını azaltmaya yardımcı olan ve pil ömrünü artıran gelişmiş bir "prelithiation" tekniği geliştirdi. Bu yeni yöntem sayesinde, telefonlar, tabletler ve diğer lityum iyon pili kullanılan cihazların pil ömrü uzayabilir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Rice Üniversitesi'ndeki mühendisler, lityum iyon pillerini daha verimli hale getirme amacıyla optimize edilmiş bir "prelithiation" tekniği geliştirdi. Bu teknik, lityum kaybını azaltmayı ve pil ömrünü artırmayı hedefliyor. Bu geliştirme, Rice laboratuvarındaki bir kimya ve biyomoleküler mühendisi olan Sibani Lisa Biswal tarafından yapıldı.

  • 3
  • 9
Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Anotların üzerine parçacık karışımından bir kat püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilen işlem, pil ömrünü yüzde 22 ila 44 arasında iyileştirdi. Daha fazla kaplamaya sahip pil hücrelerinin ise daha yüksek verimlilik sağlayabileceği belirtiliyor.

  • 4
  • 9
Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Bu önemli gelişme, özellikle telefonlar, akıllı saatler ve diğer pille çalışan ürünlerde pil ömrünün artırılması açısından büyük bir potansiyele sahip.

  • 5
  • 9
Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Ancak bu gelişmenin bazı olumsuz yönleri de bulunuyor. Örneğin, pilin tam kapasitede çalıştırılması durumunda (yüzde 100'e kadar şarj edildiğinde), piller üzerlerindeki parçacıklarla sonraki döngülerde daha hızlı tükenme eğilimi gösteriyor.