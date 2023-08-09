Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!

Rice Üniversitesi'nde çalışan mühendisler, lityum iyon pillerini daha verimli hale getirmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Son raporlara göre, bu araştırmacılar, lityum kaybını azaltmaya yardımcı olan ve pil ömrünü artıran gelişmiş bir "prelithiation" tekniği geliştirdi. Bu yeni yöntem sayesinde, telefonlar, tabletler ve diğer lityum iyon pili kullanılan cihazların pil ömrü uzayabilir. İşte detayları...