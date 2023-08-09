UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10'a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...

Galatasaray'ın son zaferi, UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanında bir basamak daha yükselerek sıralamada ilerledi. Hal böyle olunca Türkiye'nin kaçıncı sıraya geldiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, UEFA ülke puan sıralaması...