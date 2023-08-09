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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10'a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...

Galatasaray'ın son zaferi, UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanında bir basamak daha yükselerek sıralamada ilerledi. Hal böyle olunca Türkiye'nin kaçıncı sıraya geldiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, UEFA ülke puan sıralaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 07:46
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10’a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turları'ndaki mücadelesinde Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık net bir skorla geride bırakarak tur şansını yakaladı. Bu önemli galibiyetle birlikte, Türkiye'nin UEFA ülke puanı bir sıra daha yükselerek 28.600 puana ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10’a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10’a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...

Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte Türkiye, bir basamak daha yükseldi.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10’a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10’a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000