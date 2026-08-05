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Muhammed Salah Trabzonspor'da: Formayı giydi İstanbul'a geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhammed Salah Trabzonspor'da: Formayı giydi İstanbul'a geldi

Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhamed Salah transferinde tarihi bir adım attı. Bordo-mavili kulüp, Muhamed Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı duyurulurken, yıldız oyuncu özel uçakla İstanbul'a geldi. Salah, Türkiye'ye yolunda bordo mavili formayı giyerek taraftarlara "Bize her yer Trabzon" mesajı gönderdi.

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Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yılın transferi için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşmaya vardı.

Muhammed Salah Trabzonspor'da: Formayı giydi İstanbul'a geldi - 1

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Muhamed Salah'ın transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Mohamed Salah'ın transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

İSTANBUL'A GELDİ

Dünyaca ünlü futbolcu Muhamed Salah bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi.

Muhammed Salah Trabzonspor'da: Formayı giydi İstanbul'a geldi - 2

FORMAYI GİYDİ

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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DOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhamed Salah transferine ilişkin sürecin tamamlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu ve menajeriyle yaklaşık 10 gün süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Doğan, "Dün itibarıyla her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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DEV OPERASYONUN PERDE ARKASI: DİYALOG VE GÜVEN

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel Salah transferinin perde arkasını canlı yayında açıkladı. Sel, "Gerçekten Trabzonspor hem oyuncunun menajeriyle hem de kendisiyle çok iyi diyalog kurdu. Oyuncunun yanına da gidildi, orada birebir görüşmeler yapıldı. Menajeriyle o ikili ilişkiler, onların talepleri karşısında beklentiler en üst perdeden yanıt buldu. Maddi talepleri karşılanabilecek ölçüde karşılanmaya çalışıldı." şeklinde konuştu.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Sel, transferin finansal boyutuna ve kurulan güvene vurgu yaparak, "Özellikle bu karşılıklı diyalog, fikir alışverişi, karşılıklı görüşler oyuncu cephesinden de çok makul bir şekilde kabul gördü ve bu transfer sürecindeki en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Ama tabii ki buradaki en kritik detay oyuncunun maddi beklentileri; Trabzonspor oyuncunun maddi beklentileri konusunda kulüp tarihinin belki de bundan sonra kırılamayacak bir rekoruna imza attı. O karşılıklı diyalogdaki güven bu transferin en önemli adımlarından biri oldu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Muhammed Salah Trabzonspor'da: Formayı giydi İstanbul'a geldi - 3

TRABZON'DA SALAH COŞKUSU

Trabzonspor Kulübünün, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlaması bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Transferle ilgili görüşmelerin başladığına ilişkin açıklamanın ardından sabahın erken saatlerinde TS Club ve kombine satış noktalarında yoğunluk yaşandı.

Mağazalarda kuyruk oluşturan taraftarların, aldıkları formalara "M. Salah" ismini yazdırdıkları görüldü.

Taraftarlardan Zafer Bulut, çok heyecanlı olduğunu ve günlerdir transferin açıklanmasını beklediğini söyledi.

Kombine almasında transferin etkili olduğunu belirten Bulut, "Hemen hemen her sene kombine alıyorum. Bu sene biraz maddi sıkıntılarım vardı kombine alamayacaktım ama Salah gelince almak zorunda hissettim kendimi. Borçlardan daha önemli diye düşündüm, almaya geldik. Buradan sonra da forma almaya gideceğim." dedi.

Ali İhsan Turfanda ise taraftarların kombine ve forma alması gerektiğini dile getirerek "Kombineyi daha önceden alacaktık Salah da buna vesile oldu. Bütün Trabzon halkını da kombine ve forma almaya davet ediyoruz. Bu kulübe bizim ihtiyacımız var, onların da bize ihtiyacı var. Salah transferini yakından takip ediyoruz. Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan ne kadar yalanlasa da biz alacağını biliyorduk. Bir Trabzonlu olarak inat ettiği her şeyi yapar bizim başkanımız. Başkanımız bu transferle gönlümüzü aldı. Allah'ın izniyle bundan sonra şampiyon olacağız. Bundan sonra Trabzonspor gümbür gümbür geliyor." diye konuştu.

İrfan Demirbilek, önce Trabzonspor forması aldıklarını kombine de alacaklarını anlatarak "Kaç gündür gece gündüz beklemedeyiz hiç uyuduğumuz yok. Hatta oğlum sabah bana diyor ki 'İstanbul'a gidelim orada karşılayıp buraya gelelim.' Oğlum benden daha fanatik. Biz Salah'ın 11 numara oynayacağını düşündük formamıza da bu şekilde yazdırdık." ifadelerini kullandı.

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