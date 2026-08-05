Muhammed Salah Trabzonspor'da: Formayı giydi İstanbul'a geldi
Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhamed Salah transferinde tarihi bir adım attı. Bordo-mavili kulüp, Muhamed Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı duyurulurken, yıldız oyuncu özel uçakla İstanbul'a geldi. Salah, Türkiye'ye yolunda bordo mavili formayı giyerek taraftarlara "Bize her yer Trabzon" mesajı gönderdi.
Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yılın transferi için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşmaya vardı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Muhamed Salah'ın transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Mohamed Salah'ın transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
İSTANBUL'A GELDİ
Dünyaca ünlü futbolcu Muhamed Salah bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi.
FORMAYI GİYDİ
Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.
DOĞAN: HAYIRLI OLSUN
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhamed Salah transferine ilişkin sürecin tamamlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu ve menajeriyle yaklaşık 10 gün süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Doğan, "Dün itibarıyla her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
DEV OPERASYONUN PERDE ARKASI: DİYALOG VE GÜVEN
A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel Salah transferinin perde arkasını canlı yayında açıkladı. Sel, "Gerçekten Trabzonspor hem oyuncunun menajeriyle hem de kendisiyle çok iyi diyalog kurdu. Oyuncunun yanına da gidildi, orada birebir görüşmeler yapıldı. Menajeriyle o ikili ilişkiler, onların talepleri karşısında beklentiler en üst perdeden yanıt buldu. Maddi talepleri karşılanabilecek ölçüde karşılanmaya çalışıldı." şeklinde konuştu.