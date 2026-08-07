Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Salah'a her sezon için 10 milyon avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca Mısırlı yıldıza tek seferlik 7 milyon avro imza parası verilecek.