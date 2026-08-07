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Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'un dünya futbolunda büyük ses getiren Muhammed Salah transferinin perde arkası ortaya çıktı. Bordo-mavili kulübün Mısırlı yıldızı kadrosuna katma süreci, yalnızca KAP'a bildirilen tarihi mali detaylarla değil, Başkan Ertuğrul Doğan'ın yürüttüğü gizli transfer diplomasisiyle de dikkat çekti. Bir mesajla başlayan ve stratejik bir sabırla yürütülen operasyonun bilinmeyenleri ilk kez gün yüzüne çıktı.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 1

TARİHİ ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Muhammed Salah transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle resmiyet kazandı.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 2

Trabzonspor, Mısırlı yıldızla imzalanan sözleşmenin tüm mali detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, transferin Türk futbol tarihine geçen rakamları da netlik kazandı.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 3

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Salah'a her sezon için 10 milyon avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca Mısırlı yıldıza tek seferlik 7 milyon avro imza parası verilecek.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 4

Böylece Trabzonspor'un Muhammed Salah için ilk sezon üstleneceği garanti maliyet 17 milyon avroya ulaşırken, tarihi transferin mali boyutu da resmen kayıt altına alınmış oldu.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 5

HER ŞEY TEK BİR MESAJLA BAŞLADI: "İSTER MİSİN?"

Trabzonspor'un dünya futbolunda ses getiren Muhammed Salah transferinin ilk adımı, 2026 Dünya Kupası sırasında atıldı.

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Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 6

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Mısır Milli Takımı'nın maçını takip ederken teknik direktör Fatih Tekke'ye gönderdiği tek bir mesaj, tarihi operasyonun başlangıcı oldu. Doğan'ın, "Muhammed Salah'ı ister misin?" sorusuyla başlayan süreçte Fatih Tekke'nin cevabı gecikmedi.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 7

Mısırlı yıldızın takıma sağlayacağı katkı konusunda ortak görüşe varan ikili, transfer planını bu görüşmeyle hayata geçirdi. Böylece dünya futbolunda büyük yankı uyandıran operasyonun ilk adımı, tek cümlelik bir mesajla atılmış oldu.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 8

TRANSFERİN ŞİFRESİ: SESSİZLİK POLİTİKASI

Transfer sürecinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın benimsediği "sessizlik politikası", operasyonun en kritik unsurlarından biri oldu.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 9

Muhammed Salah'ın adının farklı kulüplerle anıldığı dönemde kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayan Doğan, temaslarını perde arkasında sürdürdü.

Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı? 10

Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiği süreçte resmi teklifini ileten Trabzonspor yönetimi, ardından stratejik bir bekleyişe geçti.

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