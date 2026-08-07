Muhammed Salah transferinin perde arkasında neler yaşandı?
Trabzonspor'un dünya futbolunda büyük ses getiren Muhammed Salah transferinin perde arkası ortaya çıktı. Bordo-mavili kulübün Mısırlı yıldızı kadrosuna katma süreci, yalnızca KAP'a bildirilen tarihi mali detaylarla değil, Başkan Ertuğrul Doğan'ın yürüttüğü gizli transfer diplomasisiyle de dikkat çekti. Bir mesajla başlayan ve stratejik bir sabırla yürütülen operasyonun bilinmeyenleri ilk kez gün yüzüne çıktı.
TARİHİ ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ
Dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Muhammed Salah transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle resmiyet kazandı.
Trabzonspor, Mısırlı yıldızla imzalanan sözleşmenin tüm mali detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, transferin Türk futbol tarihine geçen rakamları da netlik kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Salah'a her sezon için 10 milyon avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca Mısırlı yıldıza tek seferlik 7 milyon avro imza parası verilecek.
Böylece Trabzonspor'un Muhammed Salah için ilk sezon üstleneceği garanti maliyet 17 milyon avroya ulaşırken, tarihi transferin mali boyutu da resmen kayıt altına alınmış oldu.
HER ŞEY TEK BİR MESAJLA BAŞLADI: "İSTER MİSİN?"
Trabzonspor'un dünya futbolunda ses getiren Muhammed Salah transferinin ilk adımı, 2026 Dünya Kupası sırasında atıldı.