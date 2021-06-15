Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı öncesi flaş açıklamalar

Oyuncular ve takımlar performans değişikliği gösterebiliyor. İki takım arasında farklılıklar da ortaya çıkabiliyor. Son maçta İtalya ne kadar üstünse, biz de o kadar kötüydük. O maça bakarak İtalya'yı olağanüstü görebiliriz. Ama Hollanda-Ukrayna maçını izledim. Gel gitli bir maçtı. İspanya çok iyi oynamasına rağmen skora yansıtamadı. Biz de İtalya'dan puan alsaydık, kötü oyunumuzu kapatmazdı bu. Oyun planı olarak da eksiktik ve bunun sorumlusu benim. Görevi veren benim. Geçmişe takılmak yerine, yarınki maçı düşüneceğiz.