Asrın transfer çalımı! Devler onun için savaşmış

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya geldi. İki kulübünde kadrosuna katmak için savaştığı o yıldızı bakın kim almış? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o yıldız...

Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





