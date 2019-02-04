Asrın transfer çalımı! Devler onun için savaşmış Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya geldi. İki kulübünde kadrosuna katmak için savaştığı o yıldızı bakın kim almış? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o yıldız... Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 11:39
3 büyükler arasındaki ezeli rekabet sadece yeşil sahalarda değil, transfer dönemlerinde de tüm hızıyla devam ediyor. İmzaların atılmasına ramak kala, hatta formalar giyilmişken son anda çark edip takım değiştiren futbolcular kimler? İşte 3 Büyükler arasında yaşanan unutulmaz transfer çalımları...
Türk futbolunun iki lokomotifi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki futbolcu alışverişi her zaman olaylı olmuştur.
Luis Figo Real Madrid'den Barcelona'ya çalım
Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı kaleci Mondragon için sezon sonunda Beşiktaş devreye girmiş ve Mondi'nin bonservisini elinde bulunduran Metz'le anlaşmaya varmıştı. Ancak tecrübeli kaleciyi Sarı-Kırmızılılar renklerine bağlamıştı.
Hazan Vezir, Rıdvan Dilmen gibi polisiye romanları aratmayan imzalardan önce iki ezeli rakip arasında 'Dostluk Anlaşması' bile yapılmıştı.