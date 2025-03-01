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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, sahasında galibiyet hedeflerken, konuk ekip de kritik deplasmandan sürpriz puanla ayrılmayı planlıyor. Taraftarlar maç saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki kritik mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 01.03.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 19:45
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası heyecan dolu bir karşılaşmayla devam ediyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Son haftalarda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, galibiyet serisini devam ettirerek zirve yolunda üç puan daha kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin detaylarını merak ediyor. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11'ler…

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Kayserispor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki kritik karşılaşma, 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Beşiktaş - Kayserispor müsabakası beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadele Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden de şifreli olarak izlenebilecek.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş'ta Eksiklikler Bulunuyor

Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Terzi, Kayserispor maçında formasından uzak kalacak. Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da maçta forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Kayserispor 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon