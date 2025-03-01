01 Mart 2025, Cumartesi
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, sahasında galibiyet hedeflerken, konuk ekip de kritik deplasmandan sürpriz puanla ayrılmayı planlıyor. Taraftarlar maç saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki kritik mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 19:45