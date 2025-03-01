Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası heyecan dolu bir karşılaşmayla devam ediyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Son haftalarda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, galibiyet serisini devam ettirerek zirve yolunda üç puan daha kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin detaylarını merak ediyor. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11'ler…