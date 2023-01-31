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Haberler Galeri Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?

Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?

Süper Lig'de ara transfer ve tescil dönemi, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu 12 Ocak tarihinde başlamıştı. Katar'da oynanan Dünya Kupası nedeniyle uzun bir süre ara veren lig, aralıksız devam kararı aldı. Süper Lig sezonu tüm hızıyla devam ederken, ara transfer döneminin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, "Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?" İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:44
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Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?

TFF Yönetim Kurulu tarafından 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı. 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu 12 Ocak tarihinde başlamıştı. Şimdi ise gözler, Süper Lig ara transfer sezonunun biteceği tarihe çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte ara transfer dönemi bitiş tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

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Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?

HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini açıkladı.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

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Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863

2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328

4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648

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Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?

5.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339

6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232