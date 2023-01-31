31 Ocak 2023, Salı
Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?
Süper Lig'de ara transfer ve tescil dönemi, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu 12 Ocak tarihinde başlamıştı. Katar'da oynanan Dünya Kupası nedeniyle uzun bir süre ara veren lig, aralıksız devam kararı aldı. Süper Lig sezonu tüm hızıyla devam ederken, ara transfer döneminin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, "Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?" İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:44
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