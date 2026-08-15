Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun perdesi nefes kesen bir mücadeleyle açıldı. Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı sahasında konuk etti. Konuk ekibin uzun süre 10 kişi oynadığı mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başladı. Usta yorumcular karşılaşmanın ardından çarpıcı analizlerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Çorum FK'yı İstanbul'da konuk etti. Kırmızı kartın çıktığı nefes kesen mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başlarken, spor basınının usta kalemleri ve hakem yorumcuları 90 dakikayı masaya yatırdı.
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4 yıl önce aldığın son teknoloji telefon bugün ağırlaşmış, pili yarım gün yetmez hale gelmiş. Çalışıyor mu, çalışıyor. Arama geldi mi aradığında konuşuyorsun. Değiştirme zamanı gelmiş.
Galatasaray için de böyleydi. Yönetimi 3 aydır şampiyonluk kutlayıp piknik yaptığından dün Okan Buruk'un sahaya çıkardığı ilk 11'inde tek bir yeni transfer yoktu. Ve üstelik yedek kulübesinde forvet oyuncusu bulunmuyordu. Buruk, 4 yıl önce ligin başında Giresun'a sahasında mağlup olmuştu.
G.Saray altyapısından yetişmiş Uğur Uçar iyi takım yapmış. Pivot santrforları Ramirez, Diomande ve 11 kurtarış yapan kaleci Felipe başta olmak üzere. Orta sahan kadar varsın bu oyunda, santrforun Osimhen olsa bile. Ne Sara ne Torreira iyi başlamadılar sezona. Tek çabalayan Yunus'tu. Beklerden hücum desteği almadan oynanılan oyunda Sane ile Barış da gününde değilse işiniz zordur.
Maçın hücum istatistiklerine bakanlar 38 hücum yapan, rakip kalecinin 11 kurtarış yaptığı maçta Galatasaray'ın topun yuvarlaklığına iki puan yaktığını düşünebilir. Ama öyle değil. Biri jeneriklik, biri Davinson'un hatasıyla yenilen iki gol, hazırlık maçlarındaki defansif performansın bir devam filmi.