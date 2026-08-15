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Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun perdesi nefes kesen bir mücadeleyle açıldı. Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı sahasında konuk etti. Konuk ekibin uzun süre 10 kişi oynadığı mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başladı. Usta yorumcular karşılaşmanın ardından çarpıcı analizlerde bulundu.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 1

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Çorum FK'yı İstanbul'da konuk etti. Kırmızı kartın çıktığı nefes kesen mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başlarken, spor basınının usta kalemleri ve hakem yorumcuları 90 dakikayı masaya yatırdı.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 2

BÜLENT TİMURLENK: KULAKLARINIZI KAPATMAYIN...

4 yıl önce aldığın son teknoloji telefon bugün ağırlaşmış, pili yarım gün yetmez hale gelmiş. Çalışıyor mu, çalışıyor. Arama geldi mi aradığında konuşuyorsun. Değiştirme zamanı gelmiş.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 3

Galatasaray için de böyleydi. Yönetimi 3 aydır şampiyonluk kutlayıp piknik yaptığından dün Okan Buruk'un sahaya çıkardığı ilk 11'inde tek bir yeni transfer yoktu. Ve üstelik yedek kulübesinde forvet oyuncusu bulunmuyordu. Buruk, 4 yıl önce ligin başında Giresun'a sahasında mağlup olmuştu.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 4

G.Saray altyapısından yetişmiş Uğur Uçar iyi takım yapmış. Pivot santrforları Ramirez, Diomande ve 11 kurtarış yapan kaleci Felipe başta olmak üzere. Orta sahan kadar varsın bu oyunda, santrforun Osimhen olsa bile. Ne Sara ne Torreira iyi başlamadılar sezona. Tek çabalayan Yunus'tu. Beklerden hücum desteği almadan oynanılan oyunda Sane ile Barış da gününde değilse işiniz zordur.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 5

Maçın hücum istatistiklerine bakanlar 38 hücum yapan, rakip kalecinin 11 kurtarış yaptığı maçta Galatasaray'ın topun yuvarlaklığına iki puan yaktığını düşünebilir. Ama öyle değil. Biri jeneriklik, biri Davinson'un hatasıyla yenilen iki gol, hazırlık maçlarındaki defansif performansın bir devam filmi.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 6

Osimhen bütün transfer söylentilerinin gölgesinde yine 2 golle tabelayı tuttu. Galatasaray'ın bu sabah itibarıyla tek gerçeği şudur: 4 yıldır şampiyon olmuş takımın başkanı ve yönetimi tribünler tarafından istifaya davet edildi.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 7

Bugüne kadar her eleştiriye algı yorumu yapan G.Saray yönetimi dün tribünün bu tezahüratlarına da kulaklarını kapatıyorsa, taraftarlar adına bu sezonun adı çile sezonu olur.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 8

LEVENT TÜZEMEN: GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ

Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür. Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Oyundan Jakobs ile Sanchez çıktı, yerine Eren-Lemina ikilisi girdi. Sane kötü oynuyor, yedeği yok.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 9

Rakip 10 kişi kalmış, oyuna sokacağın ikinci golcün yok. Bu plansızlığın bedelini Galatasaray, Çorum maçında fazlasıyla yaşadı. Bunu puan kaybı olduğu için söylemiyorum. Skor 2-1 Çorum'un lehine oluncaya kadar maçın üstünlüğü Galatasaray'ın elindeydi. Daha çok hücum eden, daha fazla topla buluşan, rakip kaleye daha fazla giden taraf Galatasaraylı oyuncular oldu.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 10

Osimhen, sahada enerjisiyle, çalışkanlığıyla ve attığı mükemmel bir golle takımı ayakta tutan isimdi. Devler Ligi'nde mücadele edecek, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yaşadığı kadro zafiyeti hiç yakışmadı. 4 senelik şampiyonluk döneminde Galatasaray'da büyük işlere imza atan başkan Dursun Özbek'in transferde bu kadar geç kalmasına akıl erdiremiyorum.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 11

Bu inatlaşma neden? Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. Transferin son döneminde bir yıldız alabilirsiniz ama Galatasaray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere, hatta bir kanat oyuncusuna acilen ihtiyacı var.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 12

AHMET ÇAKAR: PROBLEMİN BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Galatasaray kötü başladı, sanki perşembenin gelişi çarşambadan belli gibiydi. Bir takım art arda 4 sene şampiyon olacak ve sezona ağır problemlerle başlayıp taraftarın tüm desteğini kaybedecek. Dünyada örneği yok. Galatasaray'a baktığımızda bazı oyuncular moralsiz, isteksiz gibiler. Sadece Osimhen ve Yunus, iştahla oynamaya çalışıyorlar ama diğerleri hikâye.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 13

Galatasaray'da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Yeni oyuncular da gelse mevcut oyuncularla ilgili problemin büyük olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ilk yarı fazla üretmese de oyunun mutlak hakimi. İkinci yarıya da dünyada pek az santrforun atabileceği bir Osimhen golü izledik. Atletizmi ile yüksek topu kaleciden sıyırdı ve dar açıdan çok iyi vurdu. Gerçekten dünyada pek az golcünün yapabileceği işler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 14

Çorum önce Yunan oyuncusuyla harika bir gol buldu ve ardından belki de G.Saray'ın bu sezonki birçok politikalarını belirleyecek Çorum'un golü geldi. Çorum'un golü mutlak Sanchez'in hatası. Geri pası kısa düştü, zaten Davinson Sanchez bire birde çok iyi bir oyuncu değil ve Çorum öne geçiverdi. 2-1'den sonra Galatasaray'ın vermediği reaksiyon birçok şeyi belirliyor.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 15

Üstelik hamle oyuncusu olarak bir golcüsü bile yok ve maçın son dakikalarında Osimhen puanı kurtaran golü attı. Galatasaray'da ciddi problemler var. Kazanmış olsalardı bile aynı şeyi söylerdim. Hakemi genel olarak beğendim. 1-2 faul dışında iyi yönetti ve Çorum FK'dan Yunan oyuncuya gösterdiği kırmızı kart tartışmasız doğru.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 16

MUSTAFA ÇULCU: HAKEMLİK KUMAŞI ÇOK İYİ, KUTLARIM

Galatasaray hemen ön bölge baskısını kurdu ama hücum repertuarı hep aynı. Ya Sane sağdan içeriye hareketlenecek ara pası veya şut arayacak ya da soldan Barış bireysel becerisiyle topu getirecek, Osimhen'e orta yapacak. Tüm takımlar bu şifreleri kırdı ve alternatif çözüm üreterek alan bırakmıyorlar.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 17

G.Saray'da cümle alem yaratıcı bir 10 numaraya ihtiyaç olduğunu görüyor. Bu eksiklik ne Yunus ile ne de Sara ile giderilemiyor. Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, 5-4-1 ile topun arkasına geçerek savunmayı kalabalık tuttu, kaptığı toplarla gol aradı. İlk yarıda etkili olmasa da pozisyonlar buldular.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 18

Osimhen'in ilk golünde Torreira'nın savunma arkasına pası çok klastı. Galatasaray savunmasında boşlukları ve hataları çok iyi değerlendiren Çorum FK iki dakikada iki gol ile karşılık verdi. Galatasaray da hücum çeşitliliği yok. Mental yorgunluk ve savunmada sıkıntı var. Osimhen'in bireysel beceri ve çabaları beraberliği getirdi. Galatasaray, Osimhen'i pamuklara sarmalı…

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 19

TFF, MHK ve hakemler için açılış maçı yeni sezona ışık tutacak uygulamalar açısından çok önemlidir. Futbolun izin verdiği basit temaslarda hakemin oyunu devam ettirmesi başlangıç için olumlu çıta daha da yükseltilmeli.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 20

Berat'ın ayağına Torreira kazara basıyor kaçınılmaz temas kart olmaz. G.Saray'ın attığı golde Yunus ofsayt iptal doğru. 70'de Kyziridis'e ciddi faullü oyundan dolayı gösterdiği kırmızı kart doğru. Batuhan Kolak hakemlik adına iyi kumaş. Hedefine basa basa yürüyor. Yolu açık olsun, kutlarım.

Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok 21
Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK ASLAN PERDEYİ BERABERLİKLE AÇTI! MAÇ SONUCU: GALATASARAY 2-2 ÇORUM FK
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