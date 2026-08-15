Galatasaray – Çorum FK maçı sonrası çarpıcı sözler: Dünyada örneği yok

Bu inatlaşma neden? Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. Transferin son döneminde bir yıldız alabilirsiniz ama Galatasaray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere, hatta bir kanat oyuncusuna acilen ihtiyacı var.

AHMET ÇAKAR: PROBLEMİN BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM Galatasaray kötü başladı, sanki perşembenin gelişi çarşambadan belli gibiydi. Bir takım art arda 4 sene şampiyon olacak ve sezona ağır problemlerle başlayıp taraftarın tüm desteğini kaybedecek. Dünyada örneği yok. Galatasaray'a baktığımızda bazı oyuncular moralsiz, isteksiz gibiler. Sadece Osimhen ve Yunus, iştahla oynamaya çalışıyorlar ama diğerleri hikâye.

Galatasaray'da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Yeni oyuncular da gelse mevcut oyuncularla ilgili problemin büyük olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ilk yarı fazla üretmese de oyunun mutlak hakimi. İkinci yarıya da dünyada pek az santrforun atabileceği bir Osimhen golü izledik. Atletizmi ile yüksek topu kaleciden sıyırdı ve dar açıdan çok iyi vurdu. Gerçekten dünyada pek az golcünün yapabileceği işler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Çorum önce Yunan oyuncusuyla harika bir gol buldu ve ardından belki de G.Saray'ın bu sezonki birçok politikalarını belirleyecek Çorum'un golü geldi. Çorum'un golü mutlak Sanchez'in hatası. Geri pası kısa düştü, zaten Davinson Sanchez bire birde çok iyi bir oyuncu değil ve Çorum öne geçiverdi. 2-1'den sonra Galatasaray'ın vermediği reaksiyon birçok şeyi belirliyor.