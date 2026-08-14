Türk futbol tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan 4 Nisan 2015'teki Fenerbahçe kafilesine yönelik silahlı saldırı dosyasında düğmeye basıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz hakkında tutuklama kararı verildi. Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık, adli kontrol kararlarına itiraz edecek.

Cezaevi aracıyla kapalı otoparktan adliyeye getirilen 4 şüphelinin, nöbetçi savcılıkça ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından şüpheliler Y.Ö., E.A., H.H. ve Ö.E., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüphelinin nöbetçi hakimlikteki sorgusu devam ediyor. Firari Ö.R.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. YUSUF ÖKSÜZ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz hakkında tutuklama kararı verildi. Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık, adli kontrol kararlarına itiraz edecek.

NE OLMUŞTU? 4 Nisan 2015 tarihinde Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Viyadük mevkisinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran, sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken otobüste bulunan futbolcular, kulüp görevlileri ve yetkililer de büyük tehlike atlattı. Yaralı şoförün otobüsü kontrollü şekilde yol kenarına durdurarak daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediği belirtildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Ağustos 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİ İLE DOSYA YENİDEN AÇILDI Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı dosyası da yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonuna ilişkin yeni HTS ve baz analizleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen yeni deliller üzerine, 4 Ağustos 2020 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen farklı ID numaralarına ilişkin baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda, bazı şüphelilerin olay öncesinde birbirleriyle irtibat halinde olduğu, olay sırasında irtibatlarının kesildiği ve saldırının ardından yeniden iletişim kurdukları tespit edildi.