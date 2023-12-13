A Haber Haberin Sitesi

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Kalyon’dan enerjide dev hedef! 10 milyar dolar...
Kalyon'dan enerjide dev hedef! 10 milyar dolar...
Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
Kurye kazasında flaş gelişme! Somalili sanık...
Kurye kazasında flaş gelişme! Somalili sanık...
Mevduatta devlet güvencesi yükseldi
Mevduatta devlet güvencesi yükseldi
Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak?
MİT’ten nokta operasyon!
Vakıf Katılım - Kredi kartı aidatı ödemeyenlere katıl
HTS’den çıktı! Erzan’ın 131 saniyelik sır görüşmesi
Katil İsrail Gazze’de soykırım yapıyor!
Başıboş köpek dehşeti! Yaşlı kadına saldırdılar
Ankara insanlığın sesi oldu
Trafik sigortalarında büyük değişiklik
Kartal’dan 11 kararı! Kazanmaktan başka çare yok
Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama!
Kar yola çıktı! Ülkeye o bölgeden girecek
Perakende ticaretinde yeni dönem!
Google masaya oturacak!
İşte İstanbul’un riskli ilçeleri...
Eşbaşkan mesajı ve perde arkasındaki gerçek
Biden için hesap vakti! Onay verildi
Asgari ücrette zam senaryoları! Tıkla gör
Dikbayır’dan CHP fondaşı Sözcü’de bomba itiraf
Hamas, işgalci ordusuna Gazze’yi dar etti
İsrailli Lapid katil Netanyahu’yu topa tuttu
Esirler utanç çukurunda!
Fed faiz kararını açıkladı
Petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız
Siyonist ordusunun sitesi ele geçirildi
İttifak pazarlığı itirafları! Sadece A Haber’de
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    Somalili sanık Türkiye’ye gelecek

    "Somalili sanık Türkiye'ye gelecek"
    MİT’ten SİHA ile nokta operasyon!

    MİT’ten SİHA ile nokta operasyon!
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    Dünya karanlıkta mı kalacak?
    Otogar içerisinde silahlı kavga: 2 yolcu yaralı

    Otogar içerisinde silahlı kavga: 2 yolcu yaralı
    Milyonlara kazanç takvimi

    Milyonlara kazanç takvimi
    İstanbul’da akıl almaz hırsızlıklar kamerada

    İstanbul’da akıl almaz hırsızlıklar kamerada
    İstanbul’da dehşet anları kamerada

    İstanbul’da dehşet anları kamerada
    Başıboş köpek dehşeti!

    Başıboş köpek dehşeti!
    Çalışma saatleri kısalacak mı?

    Çalışma saatleri kısalacak mı?
    Altın fiyatları tırmanışa geçti

    Altın fiyatları tırmanışa geçti
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    İstanbul'a kar mı geliyor?
    CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Aralık Perşembe
    CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Aralık Perşembe
    Taciz iddiasına meydan dayağı! Yer: Esenler
    Taciz iddiasına meydan dayağı! Yer: Esenler
    Sivas’ta bu caminin adını görenler şaşkına dönüyor
    Sivas'ta bu caminin adını görenler şaşkına dönüyor
    3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi!
    3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi!
    YSK’dan yerel seçim kararı! 350’yi geçmeyecek
    YSK'dan yerel seçim kararı! 350'yi geçmeyecek
    İYİ Parti iyice karıştı: Akşener’i hiçe saydılar
    İYİ Parti iyice karıştı: Akşener'i hiçe saydılar
    Magandalar sahayı bastı!
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    Aylık 70 bin TL maaşla elaman bulunamıyor!
    Aylık 70 bin TL maaşla elaman bulunamıyor!
    Hırsızlığa karşı sıra dışı çözüm!
    Hırsızlığa karşı sıra dışı çözüm!
    Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem
    Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem
    Ankara’da vahşet! Geriye 4 yaşındaki kızı kaldı
    Ankara'da vahşet! Geriye 4 yaşındaki kızı kaldı
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    Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi
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    Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor
    Birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor
    Muş’ta başıboş köpek dehşeti! Yaşlı kadına kuduz teşhisi konuldu
    Başıboş köpek dehşeti! Yaşlı kadına kuduz teşhisi konuldu
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