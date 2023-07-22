İbn-i Sina'dan şeker hastalarına müthiş tavsiye! Kan şekerini anında düzenliyor! Diyabeti olanlar kahvaltıdan önce...

Diyabeti olanlara mucizevi öneri! ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina yüzyılar önce yazmış... Kan şekerini anında düzene sokuyor. Diyabet, günümüzün en yaygın hastalıklarından biri haline geldi. Düzensiz ve sağlıksız beslenmek bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor. İbn-i Sina'nın Tıp Kanunu kitabında bahsettiği bu bitki ise şeker hastalarına şifa kaynağı oluyor. İşte, kahvaltıdan yarım saat önce tüketilmesi gereken o bitki...