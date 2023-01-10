Geçmek bilmiyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Grip sezonunun açılmasıyla birlikte evde, sokakta, toplu taşımada hemen hemen herkesin öksürdüğüne şahit oluyoruz. İlaç kullanımına rağmen haftalarca geçmeyen dirençli öksürüğün altından farklı hastalıkların çıkabileceği belirtildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Öksürük, çoğunlukla geçici bir sorun gibi görülse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir" dedi.
Giriş Tarihi: 10.01.2023
10:08 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
10:08
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, öksürüğün en sık şikayet edilen rahatsızlıkların başında olduğuna dikkat çekerek, uzun süren ve azalmayan öksürük varsa hekime başvurulmasını gerektiğini belirtti. Görgüner, "Öksürük, çoğunlukla geçici bir sorun gibi görülse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir" dedi.
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, öksürüğün çeşitli sağlık problemlerinin habercisi olabileceğine değinerek, "Vücudumuz, yabancı maddelerin alt solunum yollarına erişmesini engellemek için savunma mekanizması olarak öksürüğü devreye sokar. Fakat öksürük, çoğunlukla geçici bir sorun gibi görülse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir" diye konuştu.
"UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK CİDDİYE ALINMALI"
Üç haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Görgüner, geçmeyen öksürüğün nedenlerini ve çözüm yollarını şöyle aktardı:
"Akut öksürük dediğimiz, üç haftadan kısa süren öksürükler için genellikle solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle oluşur ve panik yapmaya gerek yoktur. Daha çok grip, faranjit, bahar alerjisi, sinüzit ve zatürre gibi solunumsal enfeksiyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. 3 haftayı geçen öksürüklerde özellikle de 8 haftayı geçen kronik öksürüklerde mutlaka hekim yardımına başvurulması gerekiyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi nedenlerden kaynaklanan öksürüklerde, evde bal, ıhlamur gibi bir takım basit yöntemler uygulanabilir. Ancak öksürük şurupları, balgam sökücü gibi ilaçların hekim kontrolünde alınması daha doğru olacaktır. Özellikle hamilelerde bu durum çok daha büyük önem taşımaktadır."
"ÖNCE SEBEBİ BULUNMALI"
"Öksürüğe neden olan teşhisin doğru konulabilmesi için öksürüğün süresi, öyküsü ve etkileyen faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir" diyen Prof. Dr. Görgüner, "Birden fazla hastalık kronik öksürüğe yol açabilir ve sıklıkla tanıya yönlendirecek altın standart bir test bulunmamaktadır. Bu nedenle öksürüğün temel sebebi için hastanın hikâyesini izler ve tedavi yöntemini buna göre belirleriz. Sebebi bilinmeyen öksürüklerde, baskılayıcı ilaçlar pek kullanılmaz. Bu hastalığın teşhisini geciktirmeye sebep olabilir. Önce öksürüğün sebebi bulunur ve buna bağlı olarak teşhis konulur" ifadelerini kullandı.