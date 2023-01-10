Geçmek bilmiyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

"Akut öksürük dediğimiz, üç haftadan kısa süren öksürükler için genellikle solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle oluşur ve panik yapmaya gerek yoktur. Daha çok grip, faranjit, bahar alerjisi, sinüzit ve zatürre gibi solunumsal enfeksiyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. 3 haftayı geçen öksürüklerde özellikle de 8 haftayı geçen kronik öksürüklerde mutlaka hekim yardımına başvurulması gerekiyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi nedenlerden kaynaklanan öksürüklerde, evde bal, ıhlamur gibi bir takım basit yöntemler uygulanabilir. Ancak öksürük şurupları, balgam sökücü gibi ilaçların hekim kontrolünde alınması daha doğru olacaktır. Özellikle hamilelerde bu durum çok daha büyük önem taşımaktadır."