Canan Karatay 'Antibiyotik almayın' diyerek uyardı! Bu tarif kış hastalıklarını yok ediyor! Boğaz ağrısı, öksürük, grip...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla ezber bozuyor. Kuru öksürük, özellikle sonbahar ve kış aylarında yetişkinlerde ve çocuklarda sık sık görülen bir sağlık sorunudur. Ünlü doktor, bu kez soğuk havaların gelmesiyle birlikte ortaya çıkan hastalıklara karşı, ilaç yerine geçecek bir tarif paylaştı. İşte, Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...