Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! İşte faydasını yok eden hata

Maden suynu sakın böyle içmeyin! Yerin altından gelen maden suları, metabolizmamızın ihtiyacı olan mineral ve sıvı ihtiyacını gidermek için oldukça faydalıdır. Maden suları günlük hayatımızda en sık içtiğimiz içecekler arasında yer alır. Bazı hastalıkların giderilmesi ve önlenmesi için doğal bir tedavi yöntemi görevi görmektedir. Tüm bunların akabinde bazı araştırmalar maden sularının yanlış içildiği takdirde faydasının yok edildiğini söylüyor. İşte, o hata...