Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan araba almayın

Sıfır araba ve ikinci el araba alacakların dikkatine. Bu listeye bakmadan sakın karar vermeyin. Otomobil alacakların göz önünde bulundurduğu en önemli şeylerden biri güvenlik. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...