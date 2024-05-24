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Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Fiat, Hyundai, Dacia, Opel, Renault….

Mayıs ayındaki zamlar, ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatlarını da etkiledi. Muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltilmesine rağmen, zamlar nedeniyle birçok model liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 06:34
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Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Fiat, Hyundai, Dacia, Opel, Renault….

Mayıs ayı zamlarıyla birlikte ÖTV muafiyetli araç listesinde önemli değişiklikler yaşandı. Zamlar nedeniyle birçok model liste dışı kaldı. 1 Ocak'ta 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltilen ÖTV muafiyet limiti, 1 milyon 591 bin 200 liraya çıkarılmıştı. Bu sayede birçok araç uygun fiyatlı hale gelmişti. Fakat son zamlarla birlikte bu modellerin bir kısmı liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…

2024 MAYIS AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİ SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Fiat, Hyundai, Dacia, Opel, Renault….

FİAT

ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 400.416 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 515.694 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 590.694 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 651.805 TL

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Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Fiat, Hyundai, Dacia, Opel, Renault….

Urban 1.4 Fire 95 HP 425.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 541.157 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 568.472 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616.157 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 672.698 TL

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Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Fiat, Hyundai, Dacia, Opel, Renault….

Lounge 1.4 Fire 95 HP 451.341 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 566.694 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 641.620 TL

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Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Fiat, Hyundai, Dacia, Opel, Renault….

Limited 1.4 Fire 95 HP 476.805 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 667.083 TL