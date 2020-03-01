İkinci el arabada 'hasar kaydı' aldatmacası! Ağır hasarlı araçları alıp... Sıfır araç almaya maddi durumu yetmeyenlerin seçeneği olan ikinci el araçlarda büyük oyun ortaya çıktı. Dolandırıcılar çıkma parçalarla onardıkları ağır hasarlı araçları 'şişirilmiş hasar kaydı' diyerek satışa çıkarmaya başladı. Vatandaşın canını hiçe sayan dolandırıcılar kârının üzerine kâr koyuyor. Giriş Tarihi: 01.03.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 12:05
'Ağır hasarlı' başlığıyla galeriler ya da internet sitelerinde daha ucuza satılan ikinci el araçlarda 'şişirilmiş hasar kaydı' aldatmacası başladı. Ağır hasarlı araçları ihaleden alıp çıkma parçalarla çalışır hale getirdikten sonra yarı fiyatına mal eden uyanıklar, ardından da bunu şişirilmiş hasar kaydı başlığıyla vatandaşa maliyetinin çok üstünde bir fiyatla satıyor.
Uzmanlar aracın hangi parçalarının değiştirildiğini, kullanılan çıkma parçaların ne kadar ömürlü olduğunu tam olarak bilmeden bu araçlarla trafiğe çıkmanın kazalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Erdem, "Araç çıkma parçalarla tamir ediliyor ama bu parçaların trafikte ne kadar dayanabileceği belli değil. İnsanların hayatı tehlikeye atılıyor. 100 bin liralık aracı 30-40 bine mal edip 80 bine satıp 40 bin lira kazanıyorlar ama insanlar bu kalitesiz tamir işleminden dolayı trafikte büyük tehlike içerisinde" diye konuştu.
PARA İÇİN YAPMAYACAKLARI ŞEY YOK
Bu yolsuzluğu aracı kaza yapan şahıslar da sıkça yapıyor. Eksper aracı incelemeye geldiğinde en ufak bir çiziği bile eksper raporuna dahil ettiren uyanıklar, ardından sigortadan yüksek ödeme alıyor. Çıkma parçalarla onardığı ve maliyetini yarıya düşürdüğü aracını şişirilmiş hasar kaydı ifadesiyle satışa çıkaran şahıslara da piyasada sıkça rastlanıyor.
Araç satın almak için 2. el araç satan bayilerle internet sitelerini dolaşırken böyle bir ifadeyle karşılaştığını belirten Nusret Kalıpçı, "Adam ilana çok temiz yazmış. Ön tampon, sol ve sağ çamurluk, kaput değişmiş. Sağ ön ve arka kapı boyalı. Sonra da 'Sigorta firması şişirdiği için ağır hasar kayıtlıdır. Mekanik aksam çok iyi' diyor. Biraz daha yüksek paraya satmak için yapmayacakları şey yok" dedi.