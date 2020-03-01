İkinci el arabada 'hasar kaydı' aldatmacası! Ağır hasarlı araçları alıp...

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Erdem, "Araç çıkma parçalarla tamir ediliyor ama bu parçaların trafikte ne kadar dayanabileceği belli değil. İnsanların hayatı tehlikeye atılıyor. 100 bin liralık aracı 30-40 bine mal edip 80 bine satıp 40 bin lira kazanıyorlar ama insanlar bu kalitesiz tamir işleminden dolayı trafikte büyük tehlike içerisinde" diye konuştu.