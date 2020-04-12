Hurda Porsche'nin inanılmaz değişimi! Efsane otomobili öyle bir hale getirdi ki...

Klasik otomobillerin yeniden hayata büyük bir çabayla döndürülmesi otomobil severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Otomobil severlerin çok iyi bildiği Porsche 911'i hurda bir şekilde alan adam otomobili öyle bir hale getirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Üç yıl süren çalışmaların ardından görenlerine kendisine hayran bırakan araç Almanya Stuttgart'taki Porsche Müzesi'ne sunuldu. İşte o muhteşem değişim...

Giriş Tarihi: 12.04.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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