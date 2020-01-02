Elektrikli otomobil motoru nasıl üretiliyor? Saniye saniye görüntülendi.

Türkiye'nin yıllardır beklenen yerli otomobil hayali, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'yla (TOGG) gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla biri SUV biri sedan olmak üzere iki elektrikli otomobil modeli tanıtılmıştı. Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Alman otomotiv devi Audi'nin elektrikli SUV modeli e-tron için üretilen motor bakın nasıl üretiliyor.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 07:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





