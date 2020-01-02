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Elektrikli otomobil motoru nasıl üretiliyor? Saniye saniye görüntülendi.

Türkiye'nin yıllardır beklenen yerli otomobil hayali, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'yla (TOGG) gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla biri SUV biri sedan olmak üzere iki elektrikli otomobil modeli tanıtılmıştı. Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Alman otomotiv devi Audi'nin elektrikli SUV modeli e-tron için üretilen motor bakın nasıl üretiliyor.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 07:55
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Elektrikli otomobil motoru nasıl üretiliyor? Saniye saniye görüntülendi.

Türkiye'nin yıllardır beklenen yerli otomobil hayali, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'yla (TOGG) gerçekleşiyor.

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  • 98
Elektrikli otomobil motoru nasıl üretiliyor? Saniye saniye görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla biri SUV biri sedan olmak üzere iki elektrikli otomobil modeli tanıtılmıştı.

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  • 98
Elektrikli otomobil motoru nasıl üretiliyor? Saniye saniye görüntülendi.

Elektrikli motorlar, her ne kadar içten yanmalı motorlar kadar karışık bir yapıya sahip olmasa da, üretim aşamasında yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Görüntülerde, Alman otomotiv devi Audi'nin elektrikli SUV modeli e-tron için üretilen motorlar yer alıyor...

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Elektrikli otomobil motoru nasıl üretiliyor? Saniye saniye görüntülendi.

ELEKTRİKLİ MOTORLARIN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motorları nedeniyle içten yanmalı araçlara göre %80 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

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Elektrikli otomobil motoru nasıl üretiliyor? Saniye saniye görüntülendi.

Elektrik motoru, benzer boyutlu içten yanmalı motora göre daha hızlı hızlanma ve daha sessiz çalışma özelliklerini sunar. Ayrıca rejeneratif frenleme ile çalışma sırasında aküyü şarj edebilir.