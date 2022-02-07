Çalıların arasına terk edilmiş Toyota Camry marka arabayı yeniledi! 1986 model arabanın son haline hayran kalmamak elde değil

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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